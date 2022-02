Osmislio je skoro "perfektan" plan, ali je zaboravio na važnu stvar.

Izvor: instagram.com/alesha_rene/lashontae/stefondiggs/printscreen

Nije nikakva tajna da su poznati sportisti opčinjeni lepoticama, koriste svoju popularnost kako bi one "pale" na njih, međutim ne pamti se primer kao što je slučaj Stefona Digsa (28).

Jedan od najpoznatijih "vajd risivera" u NFL je za Dan zaljubljenih istovremeno želeo da bude sa dve devojke, a da one za to ne saznaju. Zbog toga je morao da osmisli akciju kakve se ne bi postideli ni njegovi ofanzivni kordinatori, međutim bilo je malo verovatno da neće doći do medija.

Šta je tačno uradio Stefon Digs? Odlučio je da ne zapostavi ni jednu od svoje dve devojke na Dan zaljubljenih, pa je u istom hotelu, ali u dve različite sobe "lumpovao" sa obe.

U pitanju si Ališa i Lašonta koje su bile u različitim sobama, a da pritom nisu znale jedna za drugu.

Stefon Digs je tako trčao sve vreme od sobe do sobe, kako ne bi zapostavio ni jednu od svojih devojaka i to mu je uspevalo cele večeri, ali su ga odale fotografije na Instagramu koje su one delile. Odnosno, pratioci su posumnjali da se nešto sumnjivo dešava, pa su u međuvremenu za čitav cirkus saznale i devojke.

Inače, Stefon je i ranije bio u vezi sa Lešontom, ali odavno su raskinuli i tada je potrčao Aleši u zagrljaj, ali po svemu sudeći je dobio "korpu" odmah posle Dana zaljubljenih.

Pogledajte kako izgleda Ališa...

A kako Lašonta...