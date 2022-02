Sada se zna i zbog čega je Tom Brejdi prelomio i odlučio da se ipak ne vrati na teren.

Izvor: Profimedia

Ide u penziju, ne ide, pa na kraju ipak ide. U kratkom vremenskom razmaku su se pojavile različite informacije, ali je na kraju Tom Brejdi (44) ipak odlučio da stavi tačku na karijeru.

Krajem januara je stigla informacija da se Brejdi penzioniše, on je ubrzo to demantovao, da bi svega nekoliko dana kasnije najbolji igrač u istoriji NFL-a saopštio da je vreme za kraj. Šta se dogodilo u međuvremenu? Stigao je odgovor na to pitanje.

Najveću ulogu u svemu imala je njegova supruga i brazilska manekenka Žizel Bundšen. Zbog nje je prelomio, a prema informacijama koje stižu ona mu je dala ultimatum preko kog nije mogao da ide.

"Žizel mu je rekla - ili fudbal ili ja", otkrio je neimenovani izvor za američki magazin "Ok".

Otkriveno je i da je ona već nekoliko godina molila svog muža da se penzioniše, a nije želela da mu da šansu da se eventualno ponovo predomisli.

"Ona je bila prestravljena zbog svega što bi moglo da se dogodi da je Tom sa 44 godine ponovo bio na terenu, strah od povreda i fizičkih i mentalnih posledica je bio preveliki za nju", navodi se u tekstu.

Brejdi, vlasnik više od 100 NFL rekorda, sedmostruki šampion i petostruki MVP finala, je poslušao suprugu i sada će se posvetiti brojnim firmama koje ima u svom vlasništvu.