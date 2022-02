Crnogorska delegacija na svečanoj ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara prošetala je terenom čuvenog stadiona ,,Ptičje gnijezdo”. Zastavu Crne Gore zajedno su nosili Eldar Salihović i Jelena Vujičić, kojima je ovo drugo predstavljanje na Igrama.

Izvor: Reuters

Jelena Vujičić i Eldar Salihović takmičiće se u slalomu i veleslalomu, a Aleksandar Grbović u kros-kantriju na 15 kilometara. Nastupi crnogorskih olimpijaca očekuju se narednih dana.

Međutim ono što je izazvalo pažnju poslednjih dana jesu objave na kineskim društvenim mrežama, u kojima pljušte kompimenti o našim momcima i djevojci, prenosi CdM.

“Najzgodniji i najljepši momci među svim sportistima juče”, “I ispod maske se vidi njihova ljepota”, “Da li su u Crnoj Gori svi momci ovako zgodni”, samo su neki od komentara na mrežama u Kini.

Iako ne znaju jezik, oduševljeni Kinezi uspjeli su da pronađu vijesti o njima.

U razgovoru za China Media Group, crnogorski olimpijci ističu da se osjećaju uzbuđeno pred veliku avanturu o kojoj su sanjali cijelog života. Oduševljeni su organizacijom Olimpijade i gostoprimstvom Kine. A komentarišući popularnost koju su “zaradili” na mrežama, kažu da je to lijep osjećaj.

“Prelijep zapravo”, kaže Aleksandar.

Kaže i da ih nakon otvaranja igara, dosta ljudi i kineskih volontera zaustavlja i pita za slikanje.

“To je jako lijepo od njih i drago mi je zbog toga”, naglasio je Aleksandar, napominjući da mu je nalog na Instagramu blokirao od poruka i zahtjeva za praćenje.

“To je ništa za Peking, ali previše za mene”, našalio se Aleksandar.

Jelena Vujičić takmičiće se u Pekingu 7. i 9. februara. Po dolasku u Peking, utisci su, prema njenim riječima, bili izvanredni. Prvi dan u Olimpijskom selu.

“Vremenska razlika je 7 sati. Tek smo uspjeli da vidimo te osnovne stvari koje su nam za sad najpotrebnije. Sve je zaista izvanredno”, kazala je Jelena za CdM.

Govoreći o organizaciji, Jelena naglašava da svi imaju svoje kordinatore, sa kojima su u kontaktu u slučaju da im treba bilo kakva pomoć.

“Naravno sve u skladu sa mjerama”, objasnila je Jelena ZA CdM.

Kada je riječ o očekivanjima, Jelena je kazala da ne treba govoriti unaprijed i očekivati.

“Jer skijanje je sport u kom nastupate jedan min, i u tih jedan minut što učinite – to je to. Ima mnogo faktora koji utiču na sami rezultat, od same konfiguracije staze do vremenskih prilika, …I svih nekih sitnih detalja. Ja ću dati sve od sebe da se što bolje predstavim. Da napravim što bolji rezultat i da predstavim što bolje svoju državu”, poručila je Jelena.

Eldar Salihović, najbolji crnogorski skijaš, po drugi put je učesnik zimskih olimpijskih igara. U Kolašinu je, 16. marta prošle godine osvojio titulu prvaka Crne Gore u slalomu gdje je nastup završio za minut, 44 sekunde i 48 stotinki.

Danas, Eldar ponosno predstavlja Crnu Goru na zimskoj sportskoj smotri u Pekingu. A o pozitivnom utisku koji je ostavio u Pekingu, ističe da je to izuzetno simpatično.

“Dosta volonterki me pita da li možemo da se fotografišemo, svakako da prihvatam, i radujem se takvim stvarima. Uvijek razmjenimo par rečenica, što dodatno doprinosi fenomenalnom utisku o Kini koji traje od samog početka boravka ovdje”, rekao je Eldar.

Mada ima samo 23 godine, ovo je njegova druga Olimpijada, što govori o kvalitetu crnogorskog sportiste. Prvi put, učestvovao je na Olimpijadi u Južnoj Koreji, čega se kako kaže, rado sjeća. Kina ponovo oživljava sjećanja.

“U Koreji sam prvi put osjetio duh olimpizma i rado ga se sjetim, a sada se sjećanje oživljava. Moram priznati da su osnovni dojmovi vrlo slični: domaćini su izuzetno ljubazni i spremni na bilo kakvu pomoć, razmjenu iskustava, značkica, kontakata… Takođe mi se čini da, iako kineska i korejska kultura jesu značajno različite, nama Evropljanima se čini da smo na sličnom ‘području’ (raznovrsnost ukusa, mirisa, boja, podsticajnost čula ka tome da osjete nešto drugačije)”, kazao je on za CdM.