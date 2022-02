Karate klub “Iskra” klub sa tradicijom dugom punih 20 godina, konstantno prati savremene trendove koje imaju za cilj uključivanje što je moguće više djece da se bave sportom.

Klub koji je 2017.godine prvi pokrenuo karate vrtić za najmladje sugradjane, organizuje ljetnje kampove koji za cilj imaju pored sportskih akitivnosti učenje i brojnih drugih korisnih stvari, ali i Klub koji je istovremeno okupio trenere sa impozantnim takmičarskim iskustvom, i što je još i važnjije - akademskim zvanjem. Na ovaj segment posebno stavljaju akcenat, jer su svjesni činjenice da trener u značajnoj mjeri može da utiče na vaspitanje i karakter svakog člana.

Za ovu godinu pripremili su sportski priručnik, koji ima za cilj da olakša roditeljima kako da usmjere njihovu djecu ka sportu, sa jedne strane, a djeci ukaže prednosti bavljenja sportom, sa druge strane. Priručnik je koncipirao predsjednik i trener kluba Mr Vuk Žarić.

“Vrijeme provedeno u karantinu, donjelo je i neke dobre stvari – posvetili smo se više sebi, porodici, dragim osobama. Probudili smo kreativnosti za koju “možda” nismo ni znali da posjedujemo. Shodno navedenome, prilikom čitanja priča za laku noć, moje kćerkica i ja smo došli na ideju da napišemo knjigu. Zajednički smo to veče donjeli odluku da to bude o sportu. Kao sportski radnik, koji punih 20 godina radi sa djecom, sada u ulozi roditelja, pokušavao sam da predočim, pošaljem poruku, kako djeci, tako i roditeljima – zašto je važno da se djeca bave sportom”, izjavio je Vuk zaric.

Priručnik na afirmativan i djeci prilagodjen način (ilustracije, fotografije,) obrazlaže značaj bavljanje sportom, približavajući djeci načela Olimpijzma i Olimpijskih igara. Istovremeno ih motivišu da sami odaberu svoju fizičku aktivnost, sport koji im se najviše svidja. Današnji, brzi način života, utiče na to da imamo vrlo malo slobodnog vremena za sebe i svoju djecu. Nažalost, i to kratko malo vrijeme koje provodimo zajedno, u većini slučajeva nije i kvalitetno. Promijenimo to. Neka ova knjiga, bude pokretač, inspiracija za promjenu.

“Zahvaljujući podršci i razumijevanju od sportskih drugara iz Štamparije “Obod”, te razumijevanja značaja knjige za razvoj djece od strane Slovačke agencije “Slovak Aid” knjiga će se dijeliti potpuno besplatno svim mališanima koji posjete naše klupske prostorije u Danilovgradu i Podgorici. Pored navedenoga, planiramo organizovanje kreativnih radionica u Klubu, koje bi bile takodje namijenjene djeci, ali i roditeljima – sa ciljem da se predoče svi benefiti koje sport nudi. Pored sportskih radnika, u okviru radionice bi posebno mjesto zauzimala klupski psiholog Marija Babić – koja bi sa svog aspekta dala niz korisnik savjeta", izjavio je Žarić.

Knjiga je koncipirana u nekoliko djelova, potpuno različitih i istovremeno usko povezanih. Upravo iz tog razloga smo sigurni da će biti djeci više nego interesantna, jer pored priča, ona nudi i brojne zanimljivosti (igre za djecu za razvoj motorike oko-ruka, organizacija takmičenja roditelj-dijete, igre detektiva, i sl.) Pored priče za djecu, autor je pripremio i priču za roditelje “Zašto plaćaš djetetu sport”, ali i u saradnji sa psihologom odgovore na brojna pitanja koja “muče” svakog roditelja, a odnose se usmjeravanje djeteta ka sportu.

U klubu sa ponosom ističu da je njihov najveći rezultat zadovoljstvo posle treninga i osmjeh na licima djece. Kada govorimo o sportskim rezultatima, njihovi članovi su u toku prethodne takmičarske godine na nezvaničnom prvenstvu svijeta za mlade osvojili 3 bronzane medalje, na Balkanskim prvenstvim 8 medalja (2 zlatne, 2 srebrne i 4 bronzane), dok je 27 njihovih članova steklo status reprezentativca Crne Gore. Svoje trenažne aktivnosti obavljaju u Danilovgrad, kao i u Podgorici na nekoliko lokacija.

