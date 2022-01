Nije želela da priča dok god nije ispala sa Australijan opena.

Izvor: MN Press/Instagram/terezamartinec/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković nalazi se trenutno u Beogradu gde je danas viđen u Crkvi Ružica na Kalemegdanu, što je jedna od retkih prilika da je za Bogojavljenje bio u Srbiji.

Navikli smo da u to vreme nastupa na Australijan openu, ali zbog poništene vize to nije slučaj i ovog januara. Australija ga je proterala posle odluke ministra za imigracije da mu poništi vizu, međutim mnogi su ostali na njegovoj strani i sve je više kolega koje se javljaju da bi ga podržali.

Poslednja među njima je Tereza Martincova, teniserka iz Češke, ali je simptomatično da se javila tek pošto je eliminisana sa Australijan opena. I to donekle govori koliko se plaše...

Martincova je izgubila od Kamile Đorđi (6:2, 6:7), a onda se oglasila na Instagramu.

"Nisam želela da komentarišem ništa, ali mislim da nije fer to što su uradili Novaku. On je uvek želeo da pomogne i to ne samo što se tiče tenisa. Iz mog iskustva, znam da je uvek bio tu da stane iza igrača. A sada niko od nas nije stao iza njega. Tužno je za one koji nisu razumeli", napisala je Martincova.

Trenutno 47. teniserka sveta, inače poznata po brojnim tetovažama, dodala je i sledeće.

"Ne znam šta se desilo posle, ali Novak je imao dozvolu da dođe i igra. Da nije bilo moguće, nikada ne bi krenuo...", sigurna je Čehinja čija je sunarodnica Voračova takođe deportovana zbog "medicinskog izuzeća".