Momak koji je u prošlosti bio poznat po napadima na Novaka sada želi da budu drugari.

Izvor: Profimedia

Iako ne igra na Australijan openu, Novak Đoković je glavna tema na tom turniru. O njemu pričaju svi - od organizatora koji mu ne izgovaraju ime, preko navijača koji vraćaju karte i traže novac nazad, pa sve do igrača koji učestvuju.

Među onima koji su stidljivo strali na Đokovićevu stranu nakon što je deportovan iz Australije našao se i Nik Kirjos, australijski teniser koji poslednjih dana gaji veliko poštovanje prema Srbinu. On se već nekoliko puta oglašavao i jasno stao na stranu najboljeg na svetu.

On je nakon meča prvog kola na konferenciji govorio o Novaku, njihovim nesuglasicama u prošlosti, ali kaže da bi to uradio i za nekog drugog.

"Očigledno je da smo Novak i ja imali neke, pretpostavljam, razlike u prošlosti. Ali, mislim, da li je u pitanju Novak ili neko drugi, uradio bih isto. Nisam to uradio jer je on Srbin. Da se radilo o nekom drugom igraču u tom scenariju, zauzeo bih se za ono što mislim da je ispravno. Mislim da je to slučaj kod Novaka i, znate, bila je to prava priča", rekao je Nik nakon pobede u tri seta protiv Brodija.

Postali su toliko dobri da bismo mogli i zajedno da ih vidimo na terenu!

"Sada smo u nekoj vrsti romanse. mislim da ću ga pitati da igramo dubl zajedno", objasnio je Kirjos.

On je prethodne dve nedelje bio najglasniji teniser kada je reč o odbrani Novaka Đokovića, koji je deportovan iz Australije i zabranjeno mu je da brani titulu na turniru koji je osvajao devet puta.

Podsećamo, zbog izostanka sa Australijan opena Novak Đoković bi mogao da izgubi prvo mesto na listi. Kandidati da ga naslede su Danil Medvedev i Saša Zverev, a njima bi titula donela istorijski plasman.