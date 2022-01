Kolege su na strani srpskog tenisera jer se često postavio u njihovu ulogu.

Izvor: Profimedia

Reakcije tenisera stižu sa svih strana. Dok deportovana Čehinja već nekoliko puta daje izjave o Đokoviću, danas se prvi put oglasio jedan Portugalac, pa nekadašnji britanski teniser, a tu nije kraj. Nekadašnji slovački teniser Dominik Hrbati dao je intervju o situaciji u Australiji i otkrio nepoznate detalje o Novaku.

Po njegovim riječima, teniseri sa ATP tura više poštuju i vole Novaka Đokovića nego Federera i Nadala - a postoji i dobar razlog za to.

Hrbati (44) je u intervjuu govorio o Novakovoj borbi, kako za sebe tako i za druge.

"Imam najbolje iskustvo sa Đokovićem. Od 'Velike trojke', on je najpopularniji među igračima. Uvijek je mnogo činio za druge tenisere. Kada treba da se ustane zbog nekog, on je prvi u redu", rekao je Hrbati.

Takođe, teniser koji je svojevremeno bio 12. na ATP listi istakao je da je prethodne godine bio u Republici Srpskoj, gdje pravila oko korone nisu previše rigorozna.

"Prošle godine sam proveo dvije nedelje u srpskom dijelu Bosne i Hercegovine. Izgleda kao da za njih virus ne postoji. Sa druge strane, u Melburnu imamo ljude koji su najduže zatvoreni na svijetu. to je sudar dva svijeta i jedni drugima ne mogu da objasne to", zaključio je on.

Iako u karijeri nije stizao do najvećih trofeja, postoji jedan podatak po kojem je Dominik Hrvati teniser koji će ostati upamćen. On je, u društvu Lejtona Hjuita i Nika Kirjosa, tek jedan od trojice tenisera koji su svi trojicu članova "velike trojke" - Federera, Nadala i Đokovića pobijedili u prvom meču koji su igrali protiv njih.

Ipak, to je bilo na njihovim počecima, a Hrvati je samo Jevgenija Kafeljnikova savladao dok je bio svjetski broj 1.