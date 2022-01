Najbolji teniser sveta još nije siguran učesnik Australijan opena.

Izvor: youtube/printscreen/ABC News (Australia)/9 News Australia

Novak Đoković je pobedio na sudu - dobio je prvu rundu i njegova viza neće biti ukinuta. To znači da se najbolji teniser sveta priprema za učešće na Australijan openu, iako stižu najave o novom ukidanju vize od strane jednog od ministara i advokata australijskih vlasti.

Iako su male šanse da Australija ponovo krene u proces koji je već izgubila, treba biti spreman za eventualna suđenja koja očekuju Đokovića u Melburnu. Do toga će doći samo ako takvu osobu donesu Aleks Hok ili Karen Endrjuz!

Njih dvoje su ministri u Vladi Australije i veoma tesno sarađuju u Odeljenju unutrašnjih poslova pod čijim je nadzorom slučaj Novaka Đokovića.

Aleks Hok je ministar za imigrantska pitanja i već smo jednom čekali da se oglasi. Ukoliko on donese odluku da se Novaku Đokoviću ukine viza, ponovo nas čeka ono što smo gledali danima. Đoković bi bio pritvoren, kao što je slučaj sa češkom teniserkom, a advokati srpskgo tenisra morali bi opet da spremaju tužbu.

To bi Novaku oduzeli dragoceno vreme u pripremi za Australijan open, a ostaje nam da se nadamo da Australijanci nećeopet krenuti u rat koji su već izgubili. Kako seništa od okolnosti nije promenilo prethodnih dana, a Novak zbog negativnog testa na koronu nije pretnja po javno zdravlje - teško je očekivati drugi rezultat na novom suđenju.

Za to vreme, na Aleksa bi mogla da utiče Karen. Ona je ranije imala nekoliko skandaloznih izjava poput one da Đoković može da ode kada god poželi - iako to nije tačno. Prećutala je trogodišnju zabranu ulaska u zemlju ukoliko se to desi i odgovornost za nastalu situaciju prebacila samo na teret najboljeg sportiste.

Ljubiteljima političkog sistema u Australiji dugujemo kratko objašnjenje - Odeljenje unutrašnjih poslova podeljeno je na četiri ministarstva, a dvoje koji imaju nadležnosti nad ovim slučajem su Karen i Aleks.