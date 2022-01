Prizori od kojih se prevrće stomak u smeštaju u kojem je tokom jeseni buknula korona, a onda i požar. Novak će ovde provesti i naredne dane.

"Novak nije u hotelu, ni u pritvoru. On je u zatvoru!", naglasio je njegov otac Srđan Đoković na skupu podrške u centru Beograda, gdje je još jednom upućen apel australijskim vlastima da oslobode najboljeg tenisera svijeta.

Međutim, on se i dalje nalazi u smještaju za imigrante, gdje su zabranili i današnju posjetu pravoslavnog sveštenika povodom Božića. Taj smještaj, koji nazivaju i "hotelom", dugogodišnja je baza migranata u Australiji, pa je jedan trenutni Đokovićev "cimer" u njoj čak devet godina.

S obzirom na to da će Novak po svemu sudeći u tom smještaju biti do ponedjeljka i odlaska pred sudiju, koji bi mogao da mu dozvoli da ostane ili da donese odluku o deportaciji, Đoković će taj dan dočekati u "hotelu" gdje zvaničnici za imigrante često smještaju izbjeglice i osobe koje traže azil u Australiji.

Čim je najbolji teniser svijeta i devetostruki šampion Australijan opena ušao u taj objekat, pažnja svjetske javnosti postala je usmjerena na taj "hotel", koji se na zvaničnom sajtu predstavlja kao objekat sa "četiri i po zvjezdice", na "centralnoj lokaciji" u Melburnu i sa 107 "potpuno opremljenih i klimatizovanih" soba.

Na području hotela je dozvoljeno pušenje, a postoji i niz "besplatnih" internet opcija koje bi Đoković mogao da koristi, takođe je navedeno. "Na papiru", sve to djeluje pristojno, uredno i dostojno čovjeka. Međutim, oni koji su bili prinuđeni da unutra borave govore veoma suprotne stvari. Pogledajte nekoliko prizora iz tog smještaja:

Mustafa Salah, koji je tražio azil u Australiji i bio smješten u taj objekat, nedavno je izjavio za "SBS Njuz" da je bio zaprepašćen onim što je vidio unutra. "Bio sam šokiran. Hrana koju su unutra služili dovodi ljude u opasnost. Čak ni životinja ne može to da jede!".

I zaista, nisu prijatni prizori na fotografijama onih koji su unutra boravili i "kačili" fotografije da svi vide šta jedu. Na hrani se vide i bube.

Poznato je koliko Novak vodi računa o svojoj ishrani i koliko pazi na to šta unosi u tijelo (bezglutenske namirnice, što manje šećera), pa je jasno koliko mu i to komplikuje svakodnevnicu. Povrh svega, iako je sveštenik Srpske pravoslavne crkve odbijen u pokušaju da dođe do Novaka, a sve zbog "preventivnih kovid-mjera", u tom objektu u oktobru je bilo žarište korone, pa su čak 22 osobe unutar "hotela" bile zaražene.

I to nije sve, već je u decembru požar u "hotelu" uzrokovao povrede nekoliko ljudi, a nije zvanično saopšteno gdje je buknuo plamen.

Sudeći prema riječima Đokovićevog brata Đorđa, najbolji teniser svijeta u ovakvim uslovima boraviće do ponedjeljka.

"Ništa se konkretno nije promijenilo u poslednjih 36 sati. Novaka očigledno ne žele da prebace iz migrantskog hotela i smještaja u tu kuću koju je iznajmio i gdje je njegov tim. Mora da ostane jak, da sačeka ponedjeljak i dan odluke. Nadamo se svi pozitivnoj i pravednoj sudskoj odluci", rekao je Đorđe Đoković za Fonet posle skupa u centru Beograda u petak.

"Mora da bude jak, pozitivan. On je prije svega jak karakter i ovo će izgurati do kraja. Svi vjerujemo u njega da će izaći iz ovoga kao pobjednik", dodao je Đoković sa skupa podrške.