Polako se narušava regularnost turnira zbog ovakvih stvari.

Izvor: Profimedia

Polako se približava Evropsko prvenstvo u rukometu, a pred početak turnira koji se igra u Mađarskoj i Slovačkoj pravi haos je nastao zbog korona virusa.

Tako je trenutno zaraženo pola reprezentacije Francuske, uključujući i najboljeg igrača svih vremena Nikolu Karabatića, dok probleme ima i Hrvatska, sa kojom je Srbija u grupi. Pravila o vakcinaciji napravila su "glavobolju" selektoru Hrvoju Horvatu koji će i to morati da pazi prilikom sklapanja spiska.

Tako je Veron Načinović otpao sa spiska jer se do sada vakcinisao jedanput, i to nedavno, tako da mora još da sačeka na drugu dozu. Ne pomaže ni to što ima EU kovid sertifikat, ni to što je preboleo korona virus.

Čudan slučaj je i sa golmanom Ivanom Pešićem koji igra u Belorusiji za Meškov Brest. Tamo je dva puta dobio ruski Sputnjik, međutim sad planira da primi i dve doze druge vakcine pošto u Nemačkoj, gde će ubuduće igrati, ne priznaju prvopomenuto cepivo.

Ne smeta mu ni što će sve odraditi "na brzinu", dok je jednu dozu vakcine primio i Ivan Martinović, a uskoro će i drugu, tako da će moći da igra na predstojećem EP.

Prava zbrka, a podsetimo da turnir kreće od 13. januara i da Srbija igra sa Hrvatskom, Francuskom i Ukrajinom.