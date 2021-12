Na ruci kontroverznog boksera nalazi se unikatno delo.

Izvor: Instagram/pritnscreen/floydmayweather

Poznat je kao najveći rasipnik među profesionalnim sportistima, ali da je spreman ovoliko daleko da ode. Jedan od najboljih boksera u istoriji Flojd "Money" Mejveder potrošio je čak 18 miliona američkih dolara na kupovinu sata!

Amerikanac koji obožava da pokazuje luksuzan život na društvenim mrežama objasnio je svoj postupak, a od sada će njegov zglob krasiti unikatan časovnik na kojem se nalazi na stotine komada dragog kamenja.

Proizvela ga je kompanija Jacob & Co. i ovo je jedini takav primerak, pa Flojd zna da niko ne može da iskopira njegov imidž. Kao da bi još neko dao 18 miliona dolara za sat...

"Dogurao sam do vrha jer me nije bilo briga, zašto treba da počne da me zanima sada. 18 miliona dolara za sat", napisao je Mejveder uz fotografije na kojima pozira sa poklonom.

Bokser se častio za praznike i ovo je njegov božićni poklon sebi za ovu godinu.

Sat koji je Mejveder pazario karakteriše čak 313 brušenih dijamanata, a dodatno se ističe rubin koji značajno povećava vrednost ovog primerka. Cena jedinstvenog primerka je 15,8 miliona evra.

Inače, Flojd Mejveder je "težak" oko 700 miliona američkih dolara, a hobi mu je i prikupljanje skupocenih automobila. Pored toga, ima i buran ljubavni život, pošto je verio striptizetu, zatim je izbacio iz kuće, a na kraju se vratio bivšoj.

Verovatno će i sa njom živeti u luksuznoj vili čija je cena 11 miliona evra!