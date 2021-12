Ničim izazvani Britanci su odlučili da Đokoviću posvete manje pažnje nego što je zaslužio.

Izvor: Profimedia

Ovog puta su iskoristili izjavu čuvenog Ronija O'Salivena, prema mišljenju mnogih, najboljeg igrača snukera svih vremena.

On je uporedio sebe sa pojedinim planetarno poznatim sportistima, a tom prilikom je pomenuo i najboljeg tenisera svijeta. On je objasnio zašto je atmosfera na tribinama drugačija kada on igra.

Pretpostavljam da samo određeni sportisti mogu to, na primjer Tajger Vuds, Rafael Nadal, Novak Đoković, Lionel Mesi... Oni donose nešto i kada ih gledaš ostaneš zaintrigiran - poručio je O'Saliven.

A, onda je "Eurosport" odlučio da njegovu izjavu prenese i da potpuno neopravdano i bespotrebno iz naslova izbaci Đokovićeva, kao da nije ni pomenut.

"Roni O'Saliven je uporedio sebe sa Lionelom Mesijem, Rafaelom Nadalom i Tajgerom Vudsom", tako glasi naslov "Eurosporta".

Pa, iako se ne radi o stvari koja će da pogodi Novaka i da utiče na njega, potpuno je nejasno zašto mediji na zapadu ne prestaju da omalovažavaju ime kakvo je izgradio Đoković tokom prethodnih godina.

Inače, Roni je osvojio Gran pri u Koventriju i to je njegova 38. velika titula i trenutno je na trećem mjestu najboljih snuker igrača na svijetu i kao jedan od najboljih koji je ikada igrao snuker njegovo poređenje sa velikanima je skroz na mjestu.