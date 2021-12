Američka atletičarka "pokvarila stomak" testeninom sa pečurkama, pa tri puta obavila veliku nuždu tokom maratonske trke. Bez stajanja.

Izvor: Instagram/Azerrenner/screenshot

Amerikanka Adi Zerener (25) istrčala je svoj lični rekord na maratona u Kaliforniji i sa vremenom 2.42:49 izborila se za kvalifikacije olimpijskog tima. Bila je to najbolja trka njenog života, a zbog peha koji joj se desio mogla bi da postane i svetski poznata.

Devojka koja od 2019. godine trči maratona početkom decembra je impresionirala trčanjem, a mnogi nisu primetili da je tokom trke obavila veliku nuždu. Čak tri puta. Bez ikakvog zaustavljanja!

"Konačno sam osetila pravo maratonsko iskustvo. Ovo je trka na koju sam najponosnija. Pomislila sam 'Ok, nek se desi'. Nisam znala da će biti toliko mnogo", rekla je nakon završene trke koja će joj obeležiti karijeru.

Adi je nakon sedam milja (oko 11 kilometara) shvatila da će morati da izvrši nuždu. Ranije nije imala problema sa varenjem na dan trke, a kasnije je saznala da je problem nastao zbog testenine sa pečurkama koju je pojela veče pre takmičenja.

Još nekoliko takmičara koji su jeli isto što i ona požalili su se na probleme, mučninu i povraćanje, pa su redom odustajali od trke koju je Zerener završila sa ličnim rezultatom.

Nakon što je obavila nuždu na 11. kilometru, uradila je to još dva puta do cilja kroz koji je prošla prljavog šortsa, nogu i patika. Bila bi katastrofa da je takva morala da ide kroz grad nakon završenog takmičenja, pa je u pomoć priskočila koleginica iz kluba. Melisa Đulijen pomogla joj je da ode do hotelskog toaleta, a zatim je umotanu u ćebe sprovede kroz grad.

Bila je prljava, gola i bosa, prolaznici su mislili da je beskućnica, a zapravo je zbog neodustajanja možda napravila i ključni potez u svojoj trkačkoj karijeri. Završila je maraton kao 30. od 3.133 žene koje su se prijavile za trku!

"Neću odustati sa svim ovim sra*em po sebi. Završiću trku ovakva", mislila je Adi dok je trčala, a kasnije ispričala novinarima kojima je davala izjavu.

Takođe, Adi Zerener dodala je da većina takmičara nije primetila ništa neobično, a da su navijači pored staze mislili da je umazana blatom zbog pada ili da ima izlepljenje kinesio trake u braon boji po nogama.