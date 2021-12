Katarina Vit je bila jedna od najvećih klizačica svih vremena, ali niko ne sumnja da je bila najviše očaravala svojim izgledom. Njena životna priča je bila i te kako burna.

Izvor: Profimedia

Bliže se polako Zimske olimpijske igre u Pekingu, koje su zakazane za početak 2022. godine, a to znači da ćemo ponovo imati prilike da gledamo najbolje sportiste i sportistkinje na snegu i ledu.

Ipak, mnogi današnji ljubitelji zimskih sportova se verovatno ne sećaju jedne od najvećih klizačica svih vremena, legendarne Katarine Vit, koja je svojim izgledom očaravala muškarce, klizanjem sudije, a u sve je "umešala" i tajnu policiju Istočne Nemačke.

Oko jedne stvari se zaljubljenici u umetničko klizanje neće prepirati - svi će vam reći da je Katarina Vit bila najlepša klizačica koju su ikada videli.

Ali ona je bila i neverovatno uspešna na ledu. Katarina je tokom bogate karijere bila dvostruka olimpijska šampionka, četiri puta je bila prvak sveta i čak šest puta prvak Evrope.

Tokom 80-ih godina prošlog veka, muškarci su za njom uzdisali, a osim svojim sjajnim klizanjem, Vitova je očaravala prelepim licem, izvajanim telom i bujnim poprsjem.

Legenda o Vitovoj išla je dotle da je sve to zanimalo čak i "Štazi", čuvenu tajnu policiju Istočne Nemačke. Godinama kasnije, kada je pao Berlinski zid, Katarina je otkrila da ju je tajna policija toliko pratila da su čak i merili trajanje seksualnih odnosa.

No, Vitova je stupila na veliku scenu još 1982. godine, osvojivši bronzu na Svetskom prvenstvu u Kopenhagenu. Dve godine kasnije došla je u Sarajevo na Olimpijske igre i sve šokirala osvajanjem zlatne medalje za samo 0.1 poen razlike.

Nemica je tada uspela da izvede neviđen program sa tri trostruka skoka, a godinama kasnije je dominirala. Osvojila je četiri od narednih pet prvenstava sveta, pet uzastopnih evropskih prvenstava, da bi vrhunac dostigla 1988. godine u Kalgariju. Tada je odbranila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama.

Katarina Vit na ZOI 1988. Izvor: YouTube/Mintaka Alnilam

Za sve to vreme, Katarina Vit je pomerala granice i svojim izgledom. Nosila je provokativne kostime koji su privlačili mušku publiku, a posle osvajanja zlata u Kalgariju, rešila je da započne profesionalnu karijeru.

Vitova je sa kolegom Brajanom Boitanom, takođe olimpijskim šampionom, otišla na trogodišnju turneju po SAD, a njihov šou na ledu je uspeo čak i da rasproda "Medison Skver Garden" u Njujorku.

Katarina se ponovo našla u centru pažnje 1998. godine, kada je rešila da se slika za "Plejboj". Magazin za muškarce sa Nemicom na naslovnici bio je drugi najprodavaniji broj "Plejboja" u istoriji - ispred je ostao samo onaj prvi broj sa Merilin Monro na naslovnoj strani.

Izvor: Instagram/printscreen

U SAD je 1999. bile proglašena za najbolju klizačicu 20. veka, procenjuje se da je tokom karijere zaradila čak 75.000.000 dolara, a godinama kasnije, Katarina Vit je otkrila šta se sve dešavalo u vreme komunizma kada je ona nastupala.

Vitova, smatrana za "najlepše lice komunizma", otkrila je da su tajne službe DDR-a jako rano počele da je prate.

"Ima osam godina i jako je talentovana", stajalo je u jednom izveštaju koji joj je postao dostupan. U jednom intervjuu je pričala o drugim nepoznatim detaljima.

"U jednom izveštaju napisali su da sam vodila ljubav u hotelskoj sobi od 20.00 do 20.07 sati! Zapravo sam sedela i razgovarala sa prijateljem. U jednom momentu smo zaćutali nekoliko minuta, i to je bio povod uhodi da napiše takvu glupost", objasnila je tada klizačica.

Katarini ni slava nije donosila samo dobre stvari. Službe u Istočnoj Nemačkoj su je čak odvojile od njenog prvog momka. Razlog? Bio je roker i nije se uklapao u predstavu o dobrom momku za veliku zvezdu.

"U to vreme sam plakala kao kiša. Poslali su ga u vojsku u najdalje mesto u DDR. Tri dana mi je trebalo da dođem do njega da bismo bili zajedno za vikend. To nam je prekinulo vezu, a ja sam bila uništena", pričala je Katarina.

Katarina Vit je kao klizačica bila jedna od najvećih takmičarki svih vremena, ali u privatnom životu joj stvari nisu išle tako sjajno. Imala je veliki broj momaka i veza, ali danas 56-godišnjakinja nikada nije bila u braku i nema decu.