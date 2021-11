Španci su ostali u šoku i još dugo se neće oporaviti od onoga što su videli.

Izvor: Profimedia

U drami kakva dugo nije viđena, Rusija je izbacila Španiju iz Dejvis kupa u nedelju posle ponoći, a ujedno i pomogla Srbiji da se plasira u četvrtfinale.

Madridska publika ostala je u šoku kada je videla kako Aslan Karacev i Andrej Rubljov pobeđuju Felisijana Lopeza i Marsela Granoljersa, a ujedno nanose Špancima istorijski poraz. Rusima je bio dovoljan gem za prolaz, ali su odigrali motivisano do kraja i šokirali sve u dvorani.

Prvi put još od 1999. godine, Španija je eliminisana na domaćem terenu. Tada je Ljeida videla šokantan poraz domaće selekcije (2:3) od Brazila, predvođenog Gugom Kuertenom. A, od tada...

Španija je u protekle 22 godine ostvarila čak 33 uzastopna plasmana na domaćem terenu u Dejvis kupu i tako oborila svetski rekord! Za to vreme osvojila je čak šest titula, zaključno sa poslednjom do sada 2019. (slavlje na slici) i oborila rekord i u broju naslova prvaka.

I te brojke oslikavaju veličinu ruskog uspeha protiv tradicionalno moćne "furije" - i to na njenom terenu. Istovremeno, to će sada neizbežno i postaviti pitanje aktuelnog formata, prema kojem će se svi mečevi završnice igrati u jednom gradu - Madridu, ali je izvesno da domaća publika neće biti previše zainteresovana da to gleda sa tribina. Zato bi ključni mečevi mogli da proteknu uz veoma malo gledalaca na tribinama, bez obzira na to što će na terenu biti i as kakav je Novak Đoković.