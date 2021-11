Ne prestaju da vrše pritisak na najboljeg tenisera na svijetu.

Izvor: Profimedia

Otac Novaka Đokovića Srđan rekao je da njegov sin pod pritiscima i ucjenama neće igrati na Australijan Openu, a sada se povodom toga oglasio i direktor turnira Kreg TIli.

On je istakao da je sve već isplanirano za tenisku sezonu u Australiji.

"Planiranje nije bilo lako, jer ima toliko toga što mora da se uzme u obzir. Imaćemo 17 profesionalnih turnira u Sineju, Adelejdu i naravno Melburnu. Sada stojim na prelijepom suncu i nadam se da će tako biti i u januaru", naglasio je on.

Ipak priznao je da se još uvijek ništa ne zna zasigurno i da se još uvijek čekaju neke odluke vlade Australije, kao i države Viktorija u čijem je sastavu Melburn.

"Znali smo da će biti mnogo izazova, ali mi još čekamo, razgovaramo sa vladom i ima još mnogo neodgovorenih pitanja. Mislim da ćemo u narednih 14 dana dobiti neke odgovore i sve će biti mnogo jasnije", naglasio je on.

Ono što je u planu je da tribine budu pune!

"Za sada planiramo stopostotnu popunjenost tribina, prvi avion sa igračima dolazi 27. ili 28. decembra i dolazi nam preko 20 čarter letova sa igračima. Svi će morati da imaju negativan PCR test kada krenu i ponovo će biti testirani kada stignu", dodao je Tili.

Još jednom je ponovio, po nalogu premijera Viktorije Dena Endruza svako ko hoće da dođe na Australijan open mora da bude vakcinisan.

"Ovo je bila tema od početka, ali kada je premijer rekao da će svi koji hoće da uđu u Viktoriju morati da se vakcinišu to se odnosilo na sve. Na tenisere, navijače, trenere... Kada je on to rekao oko 50 odsto tenisera se vakcinisalo, a sada se povećalo na skoro 90 odsto", naglasio je Tili.

Dotakao se naravno i Novaka Đokovića i istakao da će i on morati da bude vakcinisan ako želi da odbrani titulu osvojenu prošle godine.

"Svi znaju da moraju da se vakcinišu sedam dana prije nego što stignu u Australiju i naravno moraju da imaju odgovarajuću vakcinu. Novak je jasno rekao da njegov status je njegova privatna i lična stvar. Ali da bi došao u Australiju moraće da ima zvaničan dokaz da se vakcinisao i to će biti isto za sve. Svi to razumiju i svi su to dobro prihvatili", završio je Tli.