Da li će Đoković primiti vakcinu?

Izvor: Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković nije zvanično potvrdio da li je vakcinisan ili ne protiv korona virusa, ali zbog ranije izrečenih stavova i nesvakidašnje misterioznosti - većina vjeruje da još nije imunizovan, iako su se pojavili "oprečni dokazi" da je to ipak učinio za vrijeme US Opena.

Vrlo brzo saznaćemo i pravu istinu pošto je gotovo sigurno da će svi učesnici Australijan opena morati da budu vakcinisani, a čak i za to postoji rok koji polako ističe.

Naime, britanski mediji tvrde da Đoković, kao i svi ostali nevakcinisani teniseri koji žele da igraju na Australijan openu, moraju do 15. oktobra primiti prvu dozu vakcine protiv korona virusa. To znači da je Đokoviću ostalo manje od 96 sati to da učini, naravno pod uslovom da nije do sada.

Već ranije je premijer države Viktorije, u kojoj se igra Australijan open, jasno stavio svima do znanja da u državu niko neće moći da uđe ako ne bude primio dvije doze vakcine, a uprkos neslaganju TS Australije - to se neće mijenjati.

Za sada se Đoković nije oglašavao na ovu temu, a trenutno odmara od tenisa.