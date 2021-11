Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u pobjedi Čikaga nad Bruklinom 118:95, u jutros odigranom meču NBA lige.

Izvor: twitter/printscreen/@MornarBar

Vučević je sinoć u pobjedi nad Bruklinom upisao 11 poena, na startu sezone ima problema u šutu (sinoć 5/14 iz igre, ukupno u sezoni 38 odsto za dva, 25,6 odsto za tri).

To su upadljive brojke, ali je učinak i uticaj 31-godišnjeg asa je, kako ističu njegovi saigrači, mnogo veći nego što se vidi.

Najveću podršku dao mu je Derozan, nekadašnji suigrač iz univerzitetskih dana...

“Vuč nije obični NBA igrač, on je ol-star igrač. On je neprikosnoveni profesionalac. On je uvijek spreman da pomogne, da ugradi sebe u tim. Vuč je u posljednjoj četvrtini pogodio jednu važnu trojku kada smo krenuli u preokret, a veliki šutevi su i najvažniji šutevi. Njih pogađaju veliki igrači”, rekao je Derozan.

Bulsi su do trijumfa nad Netsima došli u posljednjih 12 minuta, koje su dobili 42:17.

“Vuč je u trećoj četvrtini promašio neke šuteve koje obično ne promašuje, a u četvrtoj je dao veoma važnu trojku, imao blokadu u važnom momentu. On je timski igrač, veoma poštujem to što radi, kako pomaže ekipi na svaki način. Biće on dobro, još se, očigledno, traži, ali kada je riječ o ovoj utakmici – on je igrao veoma dobro u drugom poluvremenu”, poručio je trener Bili Donovan.