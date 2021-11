Predsednik KK Crvena zvezda oglasio se povodom pogrdnog skandiranja na meču Partizana i FMP-a i reakcije Željka Obradovića.

Izvor: TV Prva

Partizan je pobedio FMP u derbiju kola ABA lige, a u jednom trenutku su se sa tribina mogle čuti uvrede upućene Vesni Čović, supruzi predsednika Crvene zvezde, Nebojše Čovića.Reagovao je brzo Željko Obradović i povici su utihnuli, a prvi čovek crveno-belih je gostujući na TV Prva komentarisao celu situaciju.

"Juče je posledica prekjuče, a prekjuče je posledica prethodnih deset godina. Jer očigledno svaki sekund, svaki minut, svaki sat, svaka 24 sata, svakih sedam dana, pa onda to u krug, se bave diskreditacijom svega onoga što smo uradili kao ogroman rezultat", počeo je on.

Prvi čovek KK Crvena zvezda se osvrnuo i na izjavu Dalasa Mura, plejmejkera Partizana koji je pre meča rekao kako je čuo da je FMP "mala Zvezda".

"To je iskorišćeno da se napravi jedan onako ružan i kukavički potez. Da se taj momak Dalas Mur, koji ni ne zna o čemu se radi zapravo - instruira. Jer on kaže kako su mi rekli, a ko može da mu kaže nego neko ili neki u klubu. I time se napravi problem između tri kluba. On momak nije morao ni da zna, ali to je bila predigra da se nastave vređanja i mene i moje porodice", istakao je Čović.

On je istakao da je potez Željka Obradovića bio na mestu.

"To što je Željko uradio gestukulacijom je u redu. To je sasvim korektno i u redu i znam da Željko ima posebnu osetljivost na ime Vesna".

Čović je naglasio da nije prisustvovao utakmici.

"Ja nisam bio na utakmici, nisam je čak gledao ni na televiziji, posle sam pogledao snimak da vidim koji je stepen regularnosti. Bio sam u Novom Sadu na meču ŽKK Crvena zvezda sa Vojvodinom, da bi posle pročitao da sam bio na utakmici i da čim su mene videli krenulo je vređanje. Sada pazite kakav se alibi pravi za one koji to rade", počeo je Čović, pa nastavio:

"Ne mislim da je to slučajno i mislim da je to predigra za derbi koji se sledeće nedelje igra između Zvezde i Partizana i to je smišljena provokacija", dodao je Čović.

Na kraju se zahvaliio Željku Obradoviću na korektnom postupku, ali je imao i jedno upozorenje.

"Čitate sinoć naslove, kako bruji ceo region o Željkovom postupku, kome sam zahvalan na onome što je uradio. A kako ceo region ne bruji na vređanja? To su ružne stvari i plašim se da će to sport odvesti u nešto jako ružno, imajući i momenat navijača", rekao je prvi čovek Zvezde i dodao:

"Zahvalan sam Željku, mi smo prijatelji, bar mislim da smo prijatelji, imali smo situaciju na Zvezda - Fenerbahče, to smo regulisali, dugo godina se znamo".