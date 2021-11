Trener crno-belih Željko Obradović pričao je o meču, ali i o nekim drugim stvarima.

Izvor: youtube/printscreen/BC Partizan TV

Trener Partizana Željko Obradović je posle pobede njegovog tima nad FMP-om u sedmom kolu ABA lige bio zadovoljan trijumfom, ali je imao i zamerke na igru svog tima.

Po njegovim rečima u poslednjih pet minuta ekipa nije reagovala na pravi način.

"Mislim da smo i večeras otvorili utakmicu na dobar način, bili smo agresivni i izgledalo je prilično dobro do možda nekih pet minuta poslednjih utakmice. Igrači treba da shvate da je pri pozitivnom rezultatu i kada protivnički tim pokušava udvajanje na celom terenu, da je to situacija u kojoj treba da se bude maksimalno agresivan i da se igra za koš odmah. Nismo to radili, zaustavljali smo se i ulazili smo u probleme da šutnemo na kraju napada i stoga ovaj loš procenat za tri", rekao je on na startu, a onda se osvrnuo na raspored u narednih sedam dana.

"Svejedno čestitam igračima na još jednoj važnoj pobedi, ispred nas je jedna sedmica veoma interesantna gde nas čeka putovanje u Andoru i onda meč sa Zvezdom ovde u Pioniru."

Bilo je pitanja i o odsutnom Alenu Smailagiću, a šef struke crno-belih otkrio je da njega muče bolovi u stomaku. A potom se osvrnuo na skandiranje navijača Partizana sa tribina na koje je on lično reagovao i koje je stalo posle Obradovićeve reakcije.

"Nemam šta previše da pričam o tome. Vratio sam se ovde posle mnogo vremena da radim i rekao sam na predstavljanju u Partizanu šta će biti način na koji ću želeti da se ponašam i da utičem na igrače, ljude koji rade u Partizanu i na navijače. Da li ja to mogu ili ne, to je drugo pitanje, uvek sam pokušavao da se ponašam korektan", istakao je on.

Bilo je reči i o izjavi Dalasa Mura pred meč sa FMP-om, koja je podigla mnogo prašine.

"Sinoć sam bio iznenađen kad mi je prijatelj javio za izjavu Mura i za saopštenje Železnika. Nisam to zaista pročitao, na internetu pratim rezultate, statistiku, učinak naših u NBA ligi...", rekao je Obradović, pa nastavio:

"Jutros sam reagovao na treningu i rekao Muru da ta njegova izjava ima neku težinu, da je ljudima iz Železnika smetalo i da dođe da se uoči utakmice izvinimo ljudima iz Železnika. Međutim, on je već u toku dana dao izjavu i izvinio se. Pred utakmicu sam otišao do ljudi iz Železnika i pitao sam ih, rekli su da je sve u redu i da nema nikakvih problema. Onda sam im predložio i da obe ekipe zajedno izađu na teren, da se svi zajedno pojavimo i da izađem ja sa tobom, sa mladim kolegom koji je izvanredan momak i izvanredno radi i kome čestitam. Rekli su mi da sve je u redu. Tako da mislim da je i što se tiče toga bila fer i korektna utakmica", dodao je on.

Na kraju je kratko završio:

"Što se tiče ostalih stvari, na koje ja nemam odgovor, nadam se da ste videli moju reakciju", zaključio je Obradović.