Košarkaši Mornar Barskog zlata pobijedili su sinoć u Baru, nakon produžetka, ekipu Igokee 82:76, u meču sedmog kola ABA lige.

Izvor: MN Press

Barani su neshvatljivim greškama u finišu i u odbrani i u napadu propustili šansu da slave u regularnom toku, ali na kraju je sve došlo na svoje.

“Nije lako ostvariti prvu pobjedu nakon toliko izgubljenih utakmica. Počne da se sumnja u sebe, uvuče se strah, vidjeli ste koliko smo bili u grču u finišu regularnog toka”, kaže trener Mihailo Pavićević.

“Najbolji primjer je da smo na 10 sekundi do kraja imali “mali” faul do bonusa, svi smo skakali, vikali da se napravi, ali ko nije bio igrač, teško to može da razumije. Tada niko ništa ne čuje, to je bila blokada, iz trećeg šuta su izborili produžetak”, napominje Pavićević.

“Poslije promašenog zicera Lazića nakon tajm-auta sam se stvarno prepao da nam se neće dati da pobijedimo, ali smo uspjeli. Iskrene čestitke igračima, svi su dali maksimum, kao i na svim utakmicama do sada. Pobjeda nad kvalitetnom ekipom Igokee je nagrada za trud. Probili smo led, nadam se da će nam sada biti lakše da igramo, da ćemo pokazivati znatno više nego u dosadašnjem dijelu sezone”, zaključio je Pavićević.