Košarkaši Mornara ostvaruju pobjede na evropskoj sceni u odnosu na mečeve u ABA ligi. Istovremeno, plej Mornara Nemanja Gordić srećan je jer je njegov tim napredao u odbrani što se pokazalo u meču protiv Crvene Zvezde.

Izvor: MONDO/Lidija Roganović

U FIBA Evrokupu su upisali dvije pobjede u tri meča, i pokazali da bi u ovom takmičenju, u preostala četiri kola, mogli da se izbore i za prolaz u naredni krug (dalje idu dvije prvoplasirane ekipe iz grupe), prenosi Pobjeda.

Iako bez bolesnog Vladimira Mihailovića i povrijeđenog Tejlora Smita, Barani su na kraju lako izašli na kraj sa Iraklisom (88:65), u meču u kojem su Grci samo u prvoj četvrtini, koju su otvorili vođstvom 8:0, bili ravnopravan rival. Od prvog vođstva, koje je trojkom donio Jeremić (25:24), Barani su do kraja dominirali, a prednost je išla do maksimalnih 25 razlike (88:63)…

– Mislim da je ovo naša najbolja utakmica do sada. Prije svega sam srećan zbog naše igre u odbrani, koja je napredovala mnogo u posljednje dvije utakmice, počev od meča sa Crvenom zvezdom. Protivniku nismo dozvolili mnogo poena, a kada igramo dobru odbranu, onda nam je lakše u napadu, da postiženo lake poene u tranziciji. Imali smo sreće da pogodimo neke šuteve, bili smo u dobrom ritmu, ali, generalno, ključ pobjede je bio u našoj odbrani – rekao je Nemanja Gordić, plej Barana i najbolji u pobjedi Mornara, sa 16 poena (dvoje 9-5, trojke 2-2), 10 asistencija, četiri skoka i tri ukradene lopte.

Gordić se nada da trend pobjeda u Evrokupu može da se prenese i na ABA ligu.

– Vjerujemo u to. Bez obzira što imamo sve poraze, atmosfera u ekipi je, stvarno, dobra. Velike zasluge za to imaju stručni štab i rukovodstvo, koji nas podržavaju uprkos situaciji u kojoj se nalazimo. Radimo dobro i mislim da će, prije ili kasnije, to da nam se vrati kroz pobjede pobjede u ABA ligi – dodao je Gordić.

Mornar u nedjelju gostuje Budućnosti, a taj meč za Gordića ima poseban značaj, s obzirom na to da je u dresu „plavih“, u dva mandata, proveo osam godina, a osvojio je i titulu u ABA ligi.

– Za mene je ,,Morača“ jedno od najljepših mjesta gdje možete da igrate košarku. Uvijek sam uživao igrajući tu i tako će biti u sljedećem meču – zaključio je Gordić.