Niko nije bezbjedan u ABA kada on kroči na teren – za sada je apsolutno prvo ime regionalne lige!

Došao je na mala vrata u ABA ligu, kao većini ljubitelja košarke sa ovih prostora nepoznato ime,

a sada je prvi strijelac lige sa 118 poena u prvih pet kola, ili 23,6 poena po meču!

Prvo je Mega osjetila na svojoj koži kakav je poenter kada im je u prvom kolu ubacio 17 poena, onda je Zadru dao poen više, a jedini "slabiji" meč bio mu je onaj sa Partizanom gdje je postigao 10 poena.

Potom je Splitu sasuo nevjerovatnih 37, a sada je Cibona Vladimira Jovanovića osjetila njegov bijes na sebi – 32 poena su bila dovoljna da im donese pobjedu.

Ipak, Kajl Vinales nije neko bez iskustva. Ima 29 godina, šampionske titule i MVP priznanja iza sebe, a u karijeri je sarađivao i sa srpskim trenerima i srpskim košarkašima.

Pa ko je zapravo najbolji strijelac ABA lige?

REŠETAO NA KOLEDŽU – A ZAPAMĆEN PO SKANDALU!

Kajl Vinales je rođeni napadač, plejmejker koji prvo gleda koš i već u srednjoj školi je to bilo evidentno. Poslednju srednjoškolsku sezonu godinu završio je sa prosjekom od 25,7 poena po meču, a onda je na debiju za Central Konektikat dao 24 poena. Drugi meč je bio još bolji – sasuo je 39 poena.

U drugoj sezoni je bio još bolji sa prosjekom od 21,6 poena, a u NCAA je postao poznat kao jedan od najboljih napadača. Oborio je rekord divizije u kojoj se njegov koledž takmičio i postao igrač sa najbrže postignutih 1.000 poena, no ipak je to bila slabija koledž liga gdje se susretao sa timovima poput Jejla.

Debi u ABA

U trećoj sezoni je doživio tešku povredu šuterske ruke, a onda je šokirao sve serijom skandala. U četvrtoj godini nije izlazio na teren pošto je prvo putem tvitera najavio da napušta koledž i počinje profesionalnu karijeru, da bi dva dana kasnije to demantovao.

"Ništa se nije desilo ovdje, sve je bilo u redu, trener i osoblje su mi pružili mnogo ljubavi. Ali gledao sam NCAA turnir i pomislio kako bih mogao i tamo da igram", rekao je tada Vinales, aludirajući da želi da se prebaci na bolji koledž.

Ipak skandal koji je uslijedio ga je spriječio u tome. On je u oktobru 2014. godine uhapšen jer ga je djevojka prijavila. Marijam Mena je pozvala policiju i rekla da ju je on “udario u čelo” i da ju je “jako stisnuo i nanio joj povredu”, a posle toga je sve to demantovala.

"On je u nevolji i izgubiće sve, a sve to je moja greška Niko ne treba da prolazi kroz nešto zbog neistine. Nije me udario, zapravo sam ja vikala na njega i psovala ga. Ja sam njega udarila u lice", rekla je ona posle svega.

SVUDA MVP – A ONDA JE BLISTAO KOD NJEGA

Evo kako je razbio Žalgiris Izvor: Youtube/Basket Ball

Poslednju godinu na koledžu Vinales nije vidio teren, a onda je zablistao. Kratko se zadržao u Portoriku, da bi svoje mejsto pod suncem našao u Tunisu. Tu je proveo dvije godine u kojima je osvojio titulu, bio MVP regularnog dijela prvenstva i MVP finala lige sa prosjekom od 22,4 poena po meču.

Posle lutanja po nekoliko portorikanskih timova ponovo je svoju sreću našao, ovaj put na Kipru. Potpisao je za AEK Larnaku. Tu mu je zamalo izmakla šampionska titula, AEK je bio drugi, a prvi put je igrao evropska takmičenja jer se AEK takmičio u FIBA Evropa kupu.

Na Kipru je bio biran na Ol Star meč, a su uslijedile avanture u VTB ligi, prvo u dresu Kalev/Krama u Estoniji, pa u Lijetkabelisu.

On je 2020. godine bio jedan od ključnih igrača u ekipi Nenada Čanka, a igrao je zajedno sa nekadašnjim centrom Partizana Đorđem Gagićem. Na 10 utakmica Evrokupa pokazao je da može i na višem nivou da proizvede poene pa je prosječno ubacivao 14,5 poena po meču, a zapamtili su ga te sezone i neki velikani, pa je tako Žalgirisu dao 28 poena uz samo četiri promašaja iz igre.

Sada dominira ABA ligom i kako izgleda, ne planira da stane. Sledeća stanica je kultna fiskuturna sala “Leon Štukelj” i Krka.

Zna u Novom Mestu da bude tvrdo ali – teško će momak Moto GP imena biti zaustavljen. Za sada kroz ABA ligu juri 200 na sat.