Bukvalno prvi novac koji je dobio potrošio je za dan, pa se uz to još i zadužio!

Šakil O'Nil je jedan od najboljih igrača u istoriji NBA, ali i jedna od zvijezda koja je najpametnije upravljala novcem koji je dobio tokom svoje karijere.

Riješio je da troši samo novac koji dobija od plate, a milione koje je dobijao od sponzorskih ugvora je ostavljao sa strane. Ipak, kada je dobio svoj prvi novac od košarke, milion dolara na osnovu sponzorskog ugovora na dan drafta, odmah je sve potrošio!

"Kada si mlad, ne znaš mnogo o biznisu, dve stvari zaboraviš. a to su provizije i porezi. Na to nisam mislio, ali sam na kraju dobio recimo 600.000 dolara od tog ugovora", počeo je on svoju priču.

Gorostasni centar nije mislio o cijenama, jednostavno je samo počeo da troši.

"Odmah sam kupio auto od 150.000 dolara. Bez ikakvih pregovora, bez ičega. Taj čovjek je mogao da mi kaže i da on košta 200.000 ili 250.000 ne bih ništa znao o tome. Kupio sam crni mercedes sa lijepim točkovima, jer sam uvek takav htio. Kada sam stigao kući otac mi je rekao:'To je lijepo, a gdje je moj?' Sjeli smo u kola, odvezli se i kupili još jedan. Eto već 300.000 dolara", priča Šek.

"Došli smo kući i moja mama je rekla: 'To je lepo, ali ja neću veliki, hoću mali'. Znao sam da ću dobiti još novca i htio sam odmah da se pobrinem za njih. Uzeo sam i mami jedan, to je već 500.000 dolara. Sada moram da kupim odijelo za draft, nakit, minđuše, moram da imam pejdžer i telefon", ispričao je on.

Zapravo je poslije trošenja svog tog novca zapao u ozbiljan minus!

"Poslije me je pozvao čovjek iz banke, moj prijatelj i pitao me da li sam čitao izvještaje iz banke. Pogledao sam i vidio da sam 80.000 dolara u minusu. Bilo me je sramota, a on je rekao da zna da ću dobiti još novca i da će taj minus staviti sa strane. Rekao mi je: 'Sine, gledao sam te kada si ovde igrao košarku u srednjoj školi, ti si pametan mladić, ne želim da budeš kao ostali sportisti.'"

Shvatio je da mu treba savjetnik, a mudro ga je izabrao i sada i dalje ima milione.

"Tada sam odlučio da moram da imam finansijskog savjetnika. Pričao sam sa mnogo ljudi i sjetio se onoga što su mi stariji rekli, ako zvuči previše dobro nemoj to da radiš. Mnogi su mi pričali da ću dobiti 40.000.000 dolara od prvog ugovora i pričali mi da će od toga napraviti 200.000.000 do moje 23. godine. Rekao sam mi se takvi ne sviđaju. Onda sam sreo jednog malog prelepog Jevreja koji mi je rekao da će napraviti kompaniju na moje ime i to mi se svidjelo", istakao je on.