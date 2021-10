ABA liga se prethodnih godina profilisala kao najbolje mesto za mlade igrače koji žele u NBA!

Sinoć je duelima Milvokija i Bruklina, te Golden Stejta i Los Anđeles Lejkersa počela još jedna sezona u NBA ligi, a ovoga puta ćemo na američkim terenima gledati rekordan broj košarkaša koje dobro znamo!

Ove sezone će čak 19 igrača koje smo gledali na ABA parketima tokom godina igrati u najjačoj ligi sveta. Neki će se boriti za minutažu, neki su već veterani, a jedan je MVP!

Sa titulom Nikole Jokića prošle godine došla je kruna za srpsku, regionalnu i ABA košarku i dokaz da ovi prostori još uvek proizvode vrhunski kvalitet igrača, a ovo su svi NBA igrači koje smo gledali u ABA:

ABA DOMINIRA U NBA – ČAK 19 IGRAČA SA JADRANA U NAJJAČOJ LIGI SVETA: Od MVP-a i legendi večitih do zaboravljenih asova!

Neki su godinama gradili svoju karijeru u regionalnoj ligi, neki su došli za kratko i odigrali samo nekoliko mečeva, a sigurno se nećete setiti svakoga.

MVP I MEGINA ČETA!

Nikola Jokić je bio zaista impresivan prošle sezone i postao je prvi sa naših prostora sa MVP nagradom u najjačoj ligi sveta. Njegov odlazak u NBA i veliki uspeh u Denveru otvorio je igračima Mege vrata za NBA karijere.

Sa njim u Denveru je Vlatko Čančar koji je ovog leta blistao u dresu Slovenije prvo na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre, a onda i na samim OI u Tokiju. Ostaje da se vidi da li će se nekadašnji košarkaš Olimpije i Mege dobiti veću minutažu.

Mega je ove sezone sa drafta poslala Marka Simonvoića u Čikago Bulse, a centri ovog kluba su prisutni u nekoliko klubova, pa tako Goga Bitadze posle solidne predsezone želi veću ulogu u Indijani ove sezone.

Još jedna "petica" Mege u NBA je Ivica Zubac, Hrvat koji je bio veliki projekat u rodnoj zemlji, ali jednostavno ni Cibona ni Cedevita nisu uspeli da ga lansiraju u Ameriku i on je sam više puta pričao da mu je dolazak u Megu pun pogodak.

Još jedan bivši igrač Mege u NBA je Timoti Luvavu Kabaro, Francuz koji sada ulazi u svoju sedmu sezonu u NBA, a ove godine će nastupati za Atlantu.

IGRALI ZA VEČITE, A SAD SU "PREKO BARE"

Zajedno sa Luvavuom u timu će biti Bogdan Bogdanović, koji nije mogao da izabere bolji tim za sebe. Iako su ga povrede omele prošle sezone, on je u prvoj godini kao deo Hoksa beležio do sada najveću minutažu i najbolje brojke u NBA.

Za skoro 30 minuta na terenu prosečno je beležio 16,4 poena i sa svojim timom je došao do finala konferencije.

Jedan od heroja navijača Partizana u vreme kada je igrao za crno-bele bio je i Davis Bertans, a sjajni šuter ulazi u još jednu godinu ugovora sa Vašingtonom i očekuje se da na pozicijama tri i četiri ima ozbiljnu ulogu ove sezone.

Najnoviji crno-beli u NBA ligi je Džok Lendejl, koji je konačno dočekao svojih pet minuta u NBA. Dugo je pričao da mu je to cilj i da ima kvalitet za nastup u najboljoj ligi sveta, a ovog leta je konačno ubedio nekoga u to i to baš Grega Popoviča.

Što se tiče Crvene zvezde, dva bivša igrača trenutno nastupaju u NBA. Nemanja Bjelica je već počeo sezonu sa Golden Stejtom i stigao je da oduševi svoje nove saigrače, a Boban Marjanović je u Dalasu našao mesto pod suncem. Tu bi mogao da ostane i do kraja karijere, jer je poslužio ekipi kao tajno napadačko oružje kada sve stane, a uz to je i u fenomenalnim odnosima sa Lukom Dončićem.

OSTATAK – VETERANI, EPIZODISTI, HRVATI...

Nije tu kraj ABA ligašima u NBA ligi. Hrvat Luka Šamanić je u poslednji čas ostao u NBA igrač posle otkaza u San Antoniju zbog jedne akcije, a Dario Šarić će još dugo čekati povratak na teren posle teške povrede u finišu prošle sezone.

Hrvatska će najviše gledati ka Bojanu Bogdanoviću koji je u Juti prošle sezone u mnogim mečevima bio i prva napadačka opcija ekipe, dok Crnogorci gledaju ka Čikagu!

Tu je pored Marka Simonovića i Nikola Vučević, koji ima nekoliko odigranih mečeva za Budućnost u svojoj karijeri. On je tokom lokauta 2011. godine zapravo svoje prve profesionalne mečeve odigrao za podgorički tim.

Tokom tog lokauta kratku epizodu u ABA imao je i trostuki NBA šampion Deni Grin koji je tada nastupao za Union Olimpiju, a sada je na zalasku karijere i pokušava da doda Filadelfiji malo šuta i dubine sa klupe.

Iz povrede izlazi i Jusuf Nurkić koji je naglasio da bi možda i želeo da napusti Portland, dok Goran Dragić na kraju ostaje u Torontu. Slovenački veteran je nekoliko puta bio viđen za trejd, ali je ostao u Kanadi. Za one koji su zaboravili u ABA je nastupao za Slovan i Olimpiju.

Ne, nismo zaboravili i zvezdu ABA Solnoka Džastina Holideja – on je u Indijani!