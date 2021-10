Daleko je Jokić od elite u NBA, kada je riječ o platama.

Izvor: Profimedia

Počinje nova NBA sezona! Manje od 24 sata nas dijeli do prvog meča ove godine, a to je susret između Milvokija i Bruklina koji se igra u noći između utorka i srede od 1:30.

U ovu sezonu ulazimo sa aktuelnim MVP-em Nikolom Jokićem, a to što je svima dokazao da je najbolji košarkaš na planeti prethodne sezone ne znači i da je najplaćeniji.

Najviše novca ove sezone dobiće Stef Kari 45.700.000, a u narednim godinama on će pomjeriti granice, jer će mu plata ići i preko 55.000.000. Drugi na listi je Džejms Harden koji, kao i Rasel Vestbruk i Džon Vol dobija 44.000.000 dolara.

Lebron Džejms i Kevin Durent su jedini od ostatka lige plaćeni preko 40.000.000 dolara po sezoni, a Kavaj Lenard, Janis Adetokumbo i Demijan Lilard će dobiti milion dolara manje.

To je to što se tiče top 10 najplaćenijih u NBA, a Nikole Jokića nema ni blizu te liste! On je tek na 27. mjestu sa platom od 31.579.000 dolara koliko ima i Džoel Embid, ali i Endru Vigins.

Više od njega zarađuju centri protiv kojih redovno dominira poput Rudija Gobera, veterani kao što su Blejk Grifin, pa čak više novca dobija i Ben Simons koji je zbog očajne igre prošle sezone skoro protjeran iz Filadelfije!

Plaćeniji je i Kajri Irving za koga se još ne zna da li će uopšte igrati, kao i Klej Tompson koji je propustio cijelu prošlu sezonu zbog povrede.... Evo ko sve dobija više novca od Jokića: