Zvezda Golden Stejta je osetila na svojoj koži kako će se primenjivati novo pravilo u NBA ligi.

Timovi su počeli da se spremaju za novu sezonu NBA lige, videli smo i srpske košarkaše u akciji, a tokom noći, Stef Kari se našao u situaciji koja će u novoj sezoni biti tema razgovora.

Promena pravila je uvek tema koja zanima sve fanove, a u NBA je jedno već uvedeno - zvezda Golden Stejta je to osetila na svojoj koži!

Naime, od sezone 2021/22, u NBA ligi se više neće svirati faul odbrambenom igraču kada se šuter "unese" u njega pod neprirodnim uglom. Takođe, neće se svirati ni kada napadač pri šutu neprirodno ispruži nogu.

To je do sada bio način za napadače da iznova iznuđuju prekršaje i odlaske na liniju za slobodna bacanja. Ipak, od sada će se to ili kažnjavati faulom u napadu, ili se ništa neće ni svirati.

Upravo ovo drugo bilo je slučaj u primeru Stefa Karija protekle noći. On je posle dribling krenuo u šut i udario u defanzivca koji je već uradio što je do njega. Nije pogodio Kari, ali nije ni dobio faul.

