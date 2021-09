Prvi čovek ABA lige govorio je o aktuelnostima u ABA ligi i narednoj sezoni Crvene zvezde.

Prvi čovek Crvene zvezde mts Nebojša Čović gostovao je jutros u Jutarnjem programu TV Happy u kome je poručio da je sezona u kojoj su osvojena tri trofeja bila vrlo teška ako se gledaju finansijski aspekti, ali da se ne brine pred takmičarsku 2021/22 pošto je u "dobrom delu već oformljen dobar tim".

Takođe, Čović je govorio i o navodnom "sukobu interesa" u ABA ligi posle intervjua Zorana Savića, uz poruku da veruje da se ta priča nije odnosila na Zvezdu i FMP kako je to aludirao autor intervjua, nego na crnogorske klubove.

"Vidim rane komentare kako pucamo sebi u nogu, ubacivanje u kontekst Zvezda - FMP, o sukobu interesa. Da vam kažem zvanično, taj sukob interesa i ta priča, bila je nameštaljka i podvala. Kada niste imali rezultat, onda ste ubacili to. I išlo je preko mojih leđa, mog sina, moje porodice. Da nas niko nije zaštitio. Na kraju krajeva, ABA ligom će u ovoj sezoni predsedavati predsednik FMP-a", kazao je Nebojša Čović gostujući na "TV Happy".

"Tako da se ta priča nije odnosila na nas, mislim da se više odnosila na neke crnogorske klubove, koji su u sukobu interesa, jer su se plasirali u prvu ABA ligu. Zvezda insistira da se u tim društvenim dokumentima dođe do pravih pravila, vezanih za sukobe interesa. Ta dokumenta nikako da se usvoje, jer kad se usvoje biće mnogo reda. Mi u tu polemiku nećemo ulaziti!", naglasio je prvi čovek Zvezde.

Čović je rekao da crveno-bele čekaju velika iskušenja i da se nada da će obezbediti finansijski stabilnu sezonu.

"Kažem to, ne iz razloga što sam doskorašnji predsednik košarkaškog kluba i predsednik Upravnog odbora Sportskog društva, već što je Crvena zvezda stvarno nešto posebno u srpskom sportu, nacionalni brend. Preko nje se oslikavaju brojna društvena kretanja, ogroman broj, 60-70 odsto ljudi, u zemlji i regiji, navija za Zvezdu. Kada to kažem, ne mislim ništa loše protiv drugih klubova. To je konkurencija i treba da bude zdrava. Ono što me brine jeste da je počelo svašta da nam ulazi u sport", naveo je Čović.

Prvi čovek crveno-belih osvrnuo se i na gubitke iz prošle sezone, kao i na projektovani budžet za narednu sezonu o kome je već bilo ranije reči.

"Zvezda je prošla kroz tešku sezonu, imali smo ogroman deficit između 2.500.000 ili 3.000.000 evra. Primera radi, projektovali smo 1.750.000 evra u budžetu od prodaje karata, a prošle sezone smo od toga obezbedili prihod 50.000 evra, znači tu smo u manjku 1.700.000 evra. Za putovanja je projektovano 250.000, a potrošili smo 750.000 evra, jer smo sve skoro morali da putujemo čarterom. Mislim da ćemo imati dobar, respektabilan tim, ne zaboravite da košarkaški klub Crvena zvezda u globalu, u celom srpskom sportu, igra najviši nivo takmičenja. Naš budžet će biti 5.400.000 evra, pričam o prvom timu, da ne bi bilo komentara na društvenim mrežama. Povremeno se uključim na društvene mreže da vidim kakvo je mentalno stanje nacije i stalno se razočaram. Pričaju o nekom minimumu u Evroligi, od nekih 7.000.000 evra. Da, taj minimum će se primenjivati u sezoni 2022/2023...", zaključio je Čović.