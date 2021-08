"Beograd ima potencijal za dva predstavnika u Evroligi - Zvezdu i Partizan. Naravno, i drugi timovi iz ABA lige imaju pravo to", poručio je legendarni "Žoc".

Izvor: MN Press

Željko Obradović je letos stigao na klupu Partizana posle 30 godina od prvog dolaska na to mesto, a sada je dao i veliki intervju tim povodom.

Obradović je govorio o brojnim temama koje se tiču Partizana, aktuelnim dešavanjima u regionalnoj ABA ligi, odnosu sa Evroligom, ali i reprezentaciji Srbije.

Popularni "Žoc" je u intervjuu za "BH basket" već govorio o "otkazima" u reprezentacijama, a istakao je i da bi voleo da se tenzije u ABA ligi smire.

"To bi bila pobeda svih ljudi koji igraju košarku. Pratio sam ABA ligu i uvek moramo da imamo poštovanje za sve klubove", počeo je Obradović.

"Rekao sam igračima gde god da ste, vi ste igrači Partizana. Moramo da poštujemo protivničke ekipe, navijače, sudije, novinare. Treba da uradimo sve jer sport zbližava ljude. Apelujem na sve ljude zdravog razuma i pameti i da ABA liga bude primer za celu Evropu."

On je istakao da se raduje gostovanjima u ABA ligi, ali i da Evroliga mora više da ceni ono što ovaj region donosi evropskoj košarci.

"Radujem se gostovanjima u ABA ligi, ekstra je to motivacija za mene i da vidim drage prijatelje. Pričamo o tome u klubu i vraćamo se u dane kada smo igrali najjaču ligu u Evropi. ABA liga je cilj jer se uz Evrokup dolazi do Evrolige. Mora Evroliga da prepozna kvalitet koji odavde dolazi. Beograd ima potencijal za dva predstavnika - Zvezdu i Partizan. Naravno, i drugi timovi iz ABA lige imaju pravo to. Bio bih srećan da više klubova sa ovih prostora igra Evroligu", rekao je Obradović i potom se nadovezao na to takmičenje.

"Kada govorimo o Evroligi pričamo o 11 klubova koji odlučuju o svemu, kome da se dodeli licenca i druge aktivnosti. Nadam se da će se i to promeniti. Da se sem ekonomskog aspekta gleda i sportski aspekt, jasno je da je to najbolje takmičenje. Evroliga želi kontinuinet klubova, a ne da budu godinu - dve i da nestanu, kao što je bio slučaj."

Na pitanje kako gleda na posao u reprezentaciji, Obradović je kategoričan.

"Imao sam ponude da vodim mnogo reprezentacija. Svima sam odgovarao da sebe ne vidim na klupi drugih reprezetacija osim svoje zemlje. Ta priča je za mene završena 2005. godine", poručio je Obradović, koji je tada bio selektor Srbije i Crne Gore.