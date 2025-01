Rasel Vestbruk napravio je šou na konferenciji za medije kada je pričao o Nikoli Jokiću.

Izvor: Printscreen/YouTube/DNVR Sports

Nikola Jokić dobio je konačno Ol-star saigrača, čovjeka koji zna kako se igra i pobjeđuje na najvišem nivou - Rasela Vestbruka. Sa njim na parketu uživa i to se vidi. U pobjedi Denvera protiv Bruklina su i jedan i drugi upisali tripl-dabl učinke i ispisali su istoriju NBA lige.

Prvi put se dogodilo da dvojica saigrača na istoj utakmici upišu tripl-dabl na više od jedne utakmice u sezoni, već su to uspjeli da urade dva puta što je samo po sebi nevjerovatno. Uz to je eksplozivni plejmejker napravio i pravi šou pred kamerama dok je pričao o svemu tome. "Nikola je najbolji igrač na svijetu i čini igru lakšom za sve. Od kada sam došao trudim se da uradim isto, da nađem načine da olakšam igru i za njega i za tim. Radimo to i naš tim je veoma dobar", počeo je Vestbruk.

Rasel je igrao u Oklahomi, pa je potom nosio bio u Hjustonu, Vašingtonu, Los Anđeles Lejkersima, Klipersima i sada je u Nagetsima. Medije je zanimalo i da li je nekada u karijeri izgubio tu radost i uživanje u košarci. "U različitim djelovima svoje karijere bilo je dobrih i loših partija, ali nikada nisam izgubio radost igranja košarke. Bog mi je dao talenat da igram, radost je nešto što mogu da donesem u svaku dvoranu i trudim se da to pokažem na parketu svako veče."

Onda je uslijedio pravi šou zbog jednog pitanja. Novinari su mu saopštili da je kroz karijeru Vestbrukov procenat pobjeda 74 odsto kada upiše tripl dabl. "Stvarno?, odgovorio je Rasel pitanjem i počeo da se smije.

Vestbruk: "74 odsto kažete? 74? To je procenat pobjeda? Prokletstvo, to je ludo".

Novinar: "Jokić ima 79 odsto"

Vestbruk: "Uh... Proklestvo Jok".