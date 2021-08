Da će Simonović ostati u klubu najavili su američki mediji prije nekoliko dana, ali je to bilo i očekivano nakon sjajnih partija, koje je mladi Kolašinac pružio u Ljetnjoj ligi.

U skladu sa politikom kluba detalji ugovora nijesu saopšteni, ali su američki mediji ranije prenijeli da je u pitanju trogodišnji ugovor vrijedan 4,3 miliona eura i da su prve dvije godine zagarantovane.

U Ljetnjoj ligi Simonović je odigrao pet mečeva - na debiju protiv Nju Orleansa postigao je 13 poena, isto toliko u narednom meču protiv San Antonija, dok je protiv Minesote ubacio 10 poena.

Marko is here to stay! @msimonovic99pic.twitter.com/PDb8NiUEzW