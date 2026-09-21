Preminuo je Milan Kurćubić, kapiten Borca iz Čačka i jedan od najboljih trojkaša Jugoslavije, ostavljajući neizbrisiv trag u košarci svog grada.

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Preminuo je Milan Gari Kurćubić, bivši košarkaš Borca iz Čačka, u kojem je igrao 10 godina, od 1977. do 1987. Bio je svojevremeno jedan od najboljih šutera za tri poena u bivšoj Jugoslaviji, kapiten tima u kojem je igrao i sa Željkom Obradovićem, Vladimirom Androićem, Obradom Šarančićem, Dobrilom Jojićem i drugima...

"Sa crveno-bijelim klubom zauzeo je 6. mjesto u Prvoj saveznoj ligi Jugoslavije 1984. godine. A ljubitelji košarke koji se sjećaju tog vremena znaju kakav je kvalitet imala liga bivše države, i da je to rezultat vrijedan hvale. Od košarke i kluba se oprostio 1987. godine na utakmici protiv Partizana, na kojoj ipak nije nastupio", objavio je KK Borac Čačak.

Kurćubić je ostao upamćen kao odličan strijelac, a posebno je hvaljen njegov šut za tri poena. Takođe, istican je kao igrač koji je predstavljao oslonac cijelog tima.

"Ostaće zapamćen kao jedna od ključnih figura čačanske košarkaške scene, posebno kroz njegov doprinos i vođstvo u Borcu", naveo je portal "Kablarnet.rs".

Kurćubić je rođen je 27. septembra 1955. u Čačku i odrastao je u tamošnjoj Paliluli, u kraju koji je bio jedno od važnih mjesta razvoja čačanske košarke. Košarku je počeo da trenira sa 15 godina u KK Železničar, a prvi trener mu je bio čuveni Predrag Prevo Vučićević.

Kurćubić je počelo da trenira u Železničaru i sa tim timom napravio veliki uspjeh - prvo mjesto u Drugoj saveznoj ligi, a onda je 1977. prešao u Borac i u njemu proveo deceniju. Jedan od značajnih rezultata njegove generacije bilo je 6. mjesto Borca u Prvoj saveznoj ligi Jugoslavije 1984. godine. U toj ekipi bili su, između ostalih, Androić, Šarančić, Arsić, Jojić i Kurćubić, uz mlađe igrače poput Obradovića, Ivanovića, Redževića i drugih.

(MONDO)