Bajron Skot optužen za teško dJelo u parničkom postupku u Los Anđelesu. Smislio je način da izbJegne suđenje, tako što je prijavio samo 50.000 dolara imovine, iako je kroz

Izvor: YouTube/Byron Scott's Fast Break

Bivši košarkaš i trener Los Anđeles Lejkersa Bajron Skot (65) podnio je zahtev za bankrot, zbog čega je odložen početak parničkog postupka u kojem ga Hejli Dilan tereti da ju je seksualno napastvovao dok je bila 15-godišnja djevojčica.

Amerikanka tvrdi da se napad dogodio 1987. godine, kada je Skot bio 26-godišnji oženjeni košarkaš Lejkersa, a ona 15-godišnja učenica škole "Kembel Hol", u kojoj je napastavovao.

Prema navodima iz tužbe, Skot i još nekoliko igrača Lejkersa bili su u školi "Kempbel Hol" kako bi snimili promotivni košarkaški video. Hejli Dilan tvrdi da su ona i košarkaš napustili prostoriju u kojoj su bili nastavnici i članovi Lejkersa i da ju je tada Skot napao u prostoriji za domare.

Skotova advokatica Linda Borišter nije poricala da se među njima dogodio odnos, već je izjavila da je Skot vjerovao da je Dilan starija od 18 godina i da "nije imao nikakva saznanja da će ona decenijama kasnije tvrditi suprotno".

Bankrotom hoće da izbegne suđenje

Skot je podnošenjem zahteva za bankrot aktivirao moratorijum na nastavak parničnog postupka, čime je odloženo dalje vođenje sudskog procesa.

Skot se u tužbi tereti za seksualno zlostavljanje i protivpravno lišavanje slobode. Suđenje je prvobitno bilo zakazano za septembar, ali je zbog problema sa rasporedom pomereno za 12. oktobar.

Međutim, sada je neizvesno kada će, ili da li će uopšte, slučaj biti iznet pred porotu zbog Skotovog zahteva za bankrot.

Ima milione, a prijavio samo 50.000 imovine

Finansijski detalji iz Skotovih dokumenata o bankrotu posebno privlače pažnju. Njegova imovina procenjena je na manje od 50.000 dolara, dok se njegove obaveze kreću između jednog i 10 miliona dolara. Dug je u dokumentima označen kao „potencijalna odgovornost po osnovu delikta“, a ne kao potrošački ili poslovni dug.

Ovakva finansijska situacija posebno iznenađuje ako se ima u vidu Skotova duga NBA karijera. Tokom 14 sezona u najjačoj košarkaškoj ligi sveta, prema dostupnim podacima, zaradio je gotovo 11 miliona dolara od plata, pre nego što je započeo trenersku karijeru u NBA ligi. Godine 2014. dogovorio je četvorogodišnji ugovor vredan 17 miliona dolara, nakon što je imenovan za trenera Los Anđeles Lejkersa.

Tužila je i školu, neće odustati

Dilanin pravni tim namerava da ospori odlaganje postupka. Njena advokatica Keri Garvis Vajt najavila je da će od stečajnog suda zatražiti ukidanje moratorijuma, kako bi se parnični postupak nastavio pred porotom.

Ukoliko sud odbije taj zahtev, Dilan bi umesto toga mogla da bude primorana da svoje potraživanje ostvari kroz stečajni postupak.

Škola „Kempbel Hol“, koja je takođe navedena kao tužena strana, već je postigla poverljivu nagodbu sa Dilan. Međutim, iznos nagodbe ostao je zapečaćen do okončanja postupka protiv Skota.

Ko je Bajron Skot?

Legendarni košarkaš Lejkersa i četiri decenije nakon dolaska u jedan od najvećih timova na svetu ostao je jedan od simbola „Šoutajm Lejkersa“, ekipe sa kojom je, predvođene Medžikom Džonsonom, osvojio tri NBA titule.

Posle igračke karijere, od 2014. do 2016. godine bio je trener Lejkersa. Poslednjih godina poznat je i kao autor veoma gledanog podkasta posvećenog prošlosti i sadašnjosti Lejkersa, koji najpre nosio njegovog ime "Bajron Skot", pa aktuelno "Bajron Skot fastbrejk".