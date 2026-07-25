Jedna objava na Tviteru pokrenula je ozbiljnu debatu i napravila haos sa komentarima i raspravom zbog Tonija Kukoča i Nikole Jokića.

Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia/MN Press

Toni Kukoč je jedan od najboljih košarkaša sa prostora Balkana koji je nastupao u NBA ligi, ali ono što Nikola Jokić radi teško da će iko ikada uspjeti da nadmaši. Lakoća igre, dominacija na terenu, uloga koju ima u timu i način na koji utiče na svaku utakmicu izdvajaju ga kao jednog od najvećih igrača današnjice.

Upravo zbog toga jedna objava koja se pojavila na društvenim mrežama izazvala je veliku raspravu i lavinu komentara. Zbog tvrdnje o Kukoču i izostavljanja Jokića pokrenuta je žestoka debata među ljubiteljima košarke.

„Nepopularno mišljenje na prostoru bivše Jugoslavije: Toni Kukoč je bio najtalentovaniji i najbolji košarkaš kog su ovi prostori ikada iznjedrili“, napisao je Tomislav Horvat na Tviteru.

Vidi opis "Kukoč je najbolji i najtalentovaniji igrač sa Balkana ikada": Jedna objava napravila haos, svi pitaju gdje Jokić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 15 / 15 AD

Ekstremno brzo počeli su da se nižu komentari, a veliki broj korisnika odmah je počeo da poredi Kukoča sa Nikolom Jokićem, dok su pojedini pominjali i Luku Dončića.

„Ako misliš da je Kukoč bolji i talentovaniji od Jokića, onda košarka nije sport za tebe“, „Do pojave Jokića i Dončića sam isto tvrdio“, „Jokić igra sve pozicije, od pleja do centra. Denveru je donio titulu. Na Olimpijskim igrama se vidjelo koliko vrijedi protiv Drim tima ravnom onom iz 1992. godine, a ti kažeš da je Kukoč najtalentovaniji. Ajde, bježi. Jači su bili i Đorđević i Dražen, pa i Bodiroga. Vidjelo se koliko Kuki vrijedi bez Džordana u timu“, „Bio je sjajan, ali činjenica je da je samo jedan igrač u NBA ligi nadigrao sve ostale i to u više sezona – Nikola Jokić“, bili su samo neki od komentara na ovu objavu.

Nepopularno mišljenje na prostoru bivše Jugoslavije: Toni Kukoč bio je najtalentiraniji i najbolji košarkaš kojeg su ovi prostori ikada iznjedrili.pic.twitter.com/QF5liXRbFD — Tomislav Horvat (@TomislavHorva20)July 23, 2026

Kakva je karijera Kukoča i Jokića?

Vidi opis "Kukoč je najbolji i najtalentovaniji igrač sa Balkana ikada": Jedna objava napravila haos, svi pitaju gdje Jokić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: saolab / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Printscreen/X/DNVR Nuggets / Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Toni Kukoč je u NBA ligi igrao od 1993. do 2006. godine i nosio je dresove Čikaga, Filadelfije, Atlante i Milvokija. Tri puta je osvojio titulu sa Bulsima, zajedno sa Majklom Džordanom i Skotijem Pippenom, a bio je i trostruki šampion Evrolige sa Jugoplastikom. Prosječno je bilježio 11,6 poena, 4,2 skoka i 3,7 asistencija po meču.

Jokić je u NBA ligu ušao 2014. godine, donio je Denveru titulu 2023. godine, bio je MVP finala 2023. godine i trostruki MVP (najkorisniji igrač u ligi). Uz to, može slobodno da se kaže da su mu bar dva MVP priznanja oduzeta i otišla u ruke Džoela Embida i Šeja Gildžusa-Aleksandera. Osam puta je bio učesnik Ol-stara, šest puta član najbolje petorke lige...