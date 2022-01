"Što se tiče ABA lige, ona je neophodna hrvatskim klubovima", rekao je nezaboravni as.

Izvor: hrt.hr/printscreen

Toni Kukoč, legendarni hrvatski košarkaš i član "Kuće slavnih" u Springfildu, rekao je da je ABA liga jako važna i da bi i igrači klubovi iz njegove zemlje samo kroz nju mogli da napreduju.

U izjavi za Hrvatsku-radio televiziju, član najvećeg tima u istoriji NBA lige, Džordanovih Čikago Bulsa, podsetio je da su svi trenutni hrvatski NBA igrači ponikli baš u regionalnoj ligi.

"Smatram da su ABA liga i jaka konkurencija neophodni hrvatskim klubovima, igračima i reprezentaciji. Samim tim regionalno takmičenje je korisno, jer imaju priliku da stiču značajno iskustvo, da potencijal pretoče u kvalitet. Na kraju krajeva, svi hrvatski igrači koji su u NBA ligi su igrali u ABA ligi. Bilo bi naravno mnogo bolje da hrvatski klubovi imaju više sredstava, da mogu da budu konkurentiniji najboljim timovima u regionu", izjavio je Kukoč.

Trostruki NBA šampion (1996-99) govorio je i o aktuelnom trenutku hrvatske reprezentacije.

"Nije lagano pitanje. U zadnje vreme dosta govorim o tome da je naš najveći problem u tome što naši najbolji igrači ne mogu igrati za reprezentaciju, čak i kada dođu. Oni koji se odazovu pozivu maksimalno su istrošeni od brojnih obaveza u NBA ligi. Treba pronaći nekakvu formulu po kojoj najbolji igrači mogu igrati za svoje reprezentacije da bi se kvalifikovale na svetska, evropska prvenstva i na Olimpijske igre. Dok se to ne dogodi, biće i problema. Mi imamo kvalitetnih igrača, ali naših pet, šest najboljih igrača igraju u NBA ligi. To je naš najveći problem. Kad bi igrali u punom sastavu i imali neki kontinuitet, siguran sam da ne bi imali problema da se kvalifikujemo na velika takmičenja", naglasio je on.

Šta uraditi da se to promeni?

"Po mom mišljenju je to najveći problem. Mi iz godine u godinu imamo dobrih igrača koji igraju vrlo važne uloge u svojim ekipama u NBA ligi, ali ih ne možemo sastaviti i pronaći neki kontinuitet rada ovde. Poznato je da reprezentacije koje imaju uspjeha na prvenstvima i na Olimpijskim igrama imaju određeni deo pravih priprema. Pre se radilo o tri-četiri meseca, sad je to teško očekivati, ali treba naći mesec dana prie prvenstva da bi se nešto značajno napravilo. Ne mogu se ljudi skupiti tri dana pre turnira i da se napravi neki rezultat. To je možda bilo moguće pre, kad si imao tri, četiri ili pet igrača koji su igrali za istu ekipu, pa su se dobro poznavali i znali kako i šta da rade zajedno, a sad su to igrači koji igraju sasvim druge sheme u različitim ekipama, i od njih očekivati da se jednostavno dovedu u reprezentaciju i da kliknu u tri dana je teško očekivati. Teško je i nezahvalno očekivati da košarkaši tako nešto mogu napraviti", zaključio je slavni košarkaš Jugoplastike, Benetona, Čikaga, Filadelfije...