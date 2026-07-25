Nikola Tanasković je novo pojačanje Partizana, klub je to objavio i zvanično.

Izvor: MN Press

Nikola Tanasković (28) je novi-stari igrač Partizana. Vratio se u klub u kom je ponikao i sada će imati drugačiju ulogu. Još od kada je zvanično saopšteno da je završio epizodu u podgoričkoj Budućnosti pojavile su se spekulacije o dolasku u Beograd. Sada je i zvanično potvrđeno.

Srpski klub se oglasio na društvenim mrežama i potvrdio da je Tanasković potpisao višegodišnji ugovor i da će igrati u timu Đoana Penjaroje. Uskoro će da krene i okupljanje ekipe i početak priprema za novu sezonu.

Vidi opis Partizan potvrdio novo pojačanje: Nikola se vratio kući Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 9 / 9 AD

Tanasković može da pokriva pozicije krilnog centra i centra, visok je 204 centimetra i ovo će mu biti prva sezona u Evroligi.