Nikola Tanasković je novo pojačanje Partizana, klub je to objavio i zvanično.
Nikola Tanasković (28) je novi-stari igrač Partizana. Vratio se u klub u kom je ponikao i sada će imati drugačiju ulogu. Još od kada je zvanično saopšteno da je završio epizodu u podgoričkoj Budućnosti pojavile su se spekulacije o dolasku u Beograd. Sada je i zvanično potvrđeno.
Srpski klub se oglasio na društvenim mrežama i potvrdio da je Tanasković potpisao višegodišnji ugovor i da će igrati u timu Đoana Penjaroje. Uskoro će da krene i okupljanje ekipe i početak priprema za novu sezonu.
Partizan potvrdio novo pojačanje: Nikola se vratio kući
Tanasković može da pokriva pozicije krilnog centra i centra, visok je 204 centimetra i ovo će mu biti prva sezona u Evroligi.
Kao pionir se crno-beloj porodici priključio 2011. godine, a kao junior je u decembru 2015. potpisao svoj prvi profesionalni ugovor sa Partizanom.— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)July 25, 2026
Danas se kao reprezentativac Srbije i doskorašnji kapiten podgoričke Budućnosti, Nikola Tanasković vraća svojoj kući!
Krilni…pic.twitter.com/sJEfB6pmKo