Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić uživa u skromnosti.

Izvor: Biljana Lukić/X/printscreen

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić i ovog ljeta odmara u Srbiji. Nakon što je pomogao reprezentaciji da zabilježi dvije važne pobjede u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, do novih izazova u nacionalnom dresu, baterije punu u rodnom Somboru.

Jokić je viđen na javnom bazenu u Kljajićevu, nedaleko od Sombora. Uživao je u društvu porodice i prijatelja, a naviše je bio posvećen djeci. Učio ih je da plivaju i da uživaju u vodi. Tome u prilog fotografija jednog od posjetilaca...

Nikola Jokić viđen juče na javnom bazenu u Kljajićevu, nedaleko od Sombora.

Jokić je uživao u društvu porodice i prijatelja, a najviše dece...



Magični Nikola !!! ✨️pic.twitter.com/a3kdQC0XgO — Biljana Lukić (@LukicBixilux)July 21, 2026

Ne treba trošiti riječi o Nikolinoj skromnosti. Može da ljetuje na bilo kojoj destinaciji na svijetu, a on je odlučio da se kupa na javnom bazenu gdje ulaz košta 200 dinara. Prethodno je Jokić sa prijateljima bio na raftingu na Tari, gdje je tradicionalno gost i očigledno mu ne treba ništa više od ovoga...

Jokić ponovo u dresu Srbije

Vidi opis Cijela Srbija u šoku gdje ljetuje Jokić: Ima pare za luksuz i jahte, a živi kao običan svijet Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 8 / 8

Srbija nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u avgustu, kada će im rivali biti selekcije Islanda i Italije, a po završetku obaveza u reprezentaciji, Nikola će se posvetiti pripremamam sa Nagetsima koji minule sezone nisu daleko dogurali u plej-ofu. Očekuje se da ulogu kapitena ponovo preuzme Bogdan Bogdanović, koji nije bio na raspolaganju selektoru Dušanu Alimpijeviću za mečeve u julu.