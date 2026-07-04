Bivši trener Crvene zvezde Saša Obradović analizirao je uspjeh tima u minuloj sezoni

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Bivši trener Crvene zvezde Saša Obradović sumirao je prethodnu sezonu kluba sa Malog Kalemegdana, ocijenivši da je ekipa ostavila dobar utisak u Evroligi.

„Rekao bih da je sezona u Evroligi bila prilično dobra. Ostvarili smo najveći broj pobjeda u istoriji, bili na korak od šestog i sedmog mjesta, a na kraju završili deseti jer je liga bila izuzetno konkurentna. Završili smo tamo gdje nam je i bilo mjesto. Bolji timovi zauzeli su pozicije koje su zaslužili i tabela je na kraju bila realna“, rekao je Obradović u razgovoru za Novasport.

Saša Obradović uspio je da Kodiju Mileru-Mekintajeru dodijeli ulogu kakvu dotad nije imao u dresu Crvene zvezde. Postao je jedan od najboljih plejmejkera Evrolige, pa poziv Olimpijakosa nije iznenađenje.

„Imao je možda i najbolju sezonu u karijeri. Zaslužio je svaki minut na terenu i odradio odličan posao u oba smjera. Zanima me kako će sva ta velika imena funkcionisati zajedno. Imaju kvalitet na svakoj poziciji, ali biće to veoma zahtjevno. Sve je više timova kod kojih treba vidjeti kako će trener napraviti hemiju. Neće biti lako, mnogo je ega i igrača koji žele da budu glavni, ali će treninzi dati odgovore na to. Uvijek je dobro kada imate više igrača na raspolaganju, ali ponekad to može da napravi i gužvu“, rekao je Obradović.

O novom klubu

Saša Obradović odlučio je da preuzme Hapoel iz Jerusalima, a o toj odluci rekao je:

„Ambiciozan projekat i zaista sam uzbuđen što imam takve ljude oko sebe. Cilj nije samo da igramo Evrokup, već da budemo dio Evrolige. Kao što sam ranije rekao, uvijek želim da budem u Evroligi, ali ovo je izazov i dobra prilika da se izgradi nešto, kao što je bio slučaj u Monaku i Berlinu.“

Obradović je istakao da će Evrokup naredne sezone okupiti veliki broj renomiranih stručnjaka, među kojima su Aleksandar Đorđević, Vasilis Spanulis i Andrea Trinkijeri.

„To se dogodilo odjednom i lijepo je vidjeti kako dolaze ljudi sa visokim ciljevima. Za sve što radite u životu potrebno je strpljenje, jer ništa ne funkcioniše preko noći. Ljudi treba da vjeruju trenerima i da im daju šansu, čak i kada stvari ne idu onako kako su očekivali. Spanulis i Trinkijeri vraćaju grčku ligu u fokus. Sjećam se perioda kada sam igrao – bila je to jedna od najboljih liga. Biće zanimljivo vidjeti sve to, ali svi imaju velika očekivanja“, zaključio je Obradović.