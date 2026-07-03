Crno-bijeli dobili veliku konkurenciju u trci za potpis Zeka Ledeja.

Izvor: MN Press

Zek Ledej ipak bi mogao da pređe u Hapoel iz Tel Aviva, a ne u Partizan, objavio je izraelski portal "sport5".

"Jedan od kandidata za poziciju 'četiri' u Hapoelu je Zek Ledej i djeluje da je napreduje uspostavljeni kontakt dvije strane. Ledejov ugovor sa Armanijem je istekao i sada je slobodan igrač, dok je u odmaklim pregovorima da pređe u tim Dimitrisa Itudisa. Prema izvoru iz igračevog okruženja u Italiji, optimizam povodom ovog posla je povećan", naveo je taj medij.

Zek Ledej je navodno dobio i dvodnevni rok da se izjasni o ponudi Izrelaca, pa bi u tom periodu moglo da bude jasno da li će otići kod Itudisa ili će se vratiti u Partizan, u kojem je ostavio dubok trag od 2021. do 2024. Ledej se već dugo dovodi u vezu sa Partizanom i njegov povratak bio bi jedno od najvećih pojačanja ekipe Đoana Penjaroja ovog ljeta.

Prethodnih dana, ozvaničeno je da je Partizan ostao bez potpisa Ošeja Briseta, koji je ostao u Makabiju, kao što je i takođe "viđeno" pojačanje crno-bijelih Armoni Bruks odlučilo da potpiše za ASVEL.