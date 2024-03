Trener Partizana govorio o povratku Amerikanca u tim.

Izvor: YouTube/KK SC Derby

Partizan je ostvario važan trijumf protiv Studentskog centra u Podgorici, bez startnog krilnog centra Zeka Ledeja. Amerikanac je propustio četvrtu utakmicu zbog smrti oca, zbog koje je prije 10 dana otputovao u SAD. Kada će se vratiti i da li će biti tu u četvrtak, u važnoj utakmici protiv Olimpijakosa?

Željko Obradović, trener Partizana, bio je upitan u Podgorici kakva je situacija sa Ledejem.

"To je dobro pitanje. On je otišao poslije utakmice u Barseloni. Danas je nedjelja, to se desilo prije devet dana. Pustili smo ga jer je imao taj slučaj. Ja sam se čuo poslije posljednje utakmice u ABA ligi prije ove, bila je subota, poslije FMP-a. Zvao sam ga i stigla je vijest da mu je nažalost otac umro. Samo smo o tome pričali, ništa drugo. Ljudi iz kluba su u kontaktu sa njim, očekujemo ga da se pojavi na prvom teningu pred Olimpijakos a to je u utorak prije podne u 11 sati", rekao je Obradović u dvorani "Morača".

Zek Ledej propustio je zbog smrtnog slučaja Partizanove utakmice protiv FMP-a, Baskonije, Reala i Studentskog centra. U njegovom odsustvu, veliki teret na visokim pozicijama izneli su Bruno Kaboklo i Alen Smailagić, a u Crnoj Gori im se u nedjelju uveče priključio Balša Koprivica, koji je dao veliki doprinos trijumfu crno-bijelih.