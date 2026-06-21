Željko Obradović je dobio ponudu koja se ne odbija. Najveći trenerski ugovor u istoriji Evrolige.

Izvor: MN Press

Željko Obradović se vratio u Panatinaikos poslije 14 godina. Nakon što je Dimitris Janakopulos objavio da je on novi trener "zelenih", klub je na svom sajtu otkrio da je najtrofejniji evropski trener potpisao ugovor na tri godine.

A sada je "Jurohups" otkrio da je najtrofejniji postao i najskuplji ikada. Prema informacijama portala baziranog u Grčkoj, Željko Obradović je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 12.000.000 evra. To je neto suma, tako da će ga zapravo Panatinaikos plaćati i skuplje, kada se na to dodaju porezi i ostali rashodi prema državi.

Janakopulos ne žali novac

Vidi opis Željko Obradović dobio najveći ugovor u istoriji: Otkriveno koliko ga plaća Panatinaikos KOSARKA - ZELJKO OBRADOVIC, trener kosarkasa Panatinaikosa, na utakmici Evrolige protiv Partizana, i DIMITRIS ITOUDIS - Dimitris Itudis, pomocni trener. Beograd, 05.03.2009. photo:N.Parausic Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/dpg7000 Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ArenaSport 1 / printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Printscreen/X/Euroleague Br. slika: 7 7 / 7

Trener koji je sa Panatinaikosom osvojio pet titula u Evroligi, 11 grčkih prvenstava i sedam grčkih kupova je prema tome dobio 4.000.000 evra po sezoni u prestonici Grčke.

Nije to sve, pošto je navodno plan Dimitrisa Janakopulosa da Obradoviću da odriješene ruke oko sastavljanja tima za narednu sezonu. Da bi mu pomogao da napravi što bolju ekipu on će na već veliki budžet tima iz Atine dodati još 10.000.000 evra za koliko će povećati izdatke naredne sezone.