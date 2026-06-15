Grk Nik Kalates vraća se domovinu poslije šest godina.

Izvor: MN Press

Doskorašnji košarkaš Partizana Nik Kalates stigao je u Solun, gdje će potpisati dvogodišnji ugovor sa ekipom PAOK-a. Iskusni Grk je u Beograd stigao na poziv Željka Obradovića nakon što se povrijedio Karlik Džouns, dao je značaj doprinos tokom sezone, ali saradnja nije produžena.

Očekuje se da već tokom dana budu riješene sve formalnosti i da jedan od najboljih evropskih plejmejkera bude promovisan. Tim iz Soluna ima velike ambicije na čelu sa trenerom Anderom Trinkijerijem i Kalates je definitvno igrač oko kojeg će se graditi tim, uprkos tome što ima 37 godina.

Vidi opis Nik Kalateas došao da potpiše dvogodišnji ugovor: Partizan samo usputna stanica, igraće do 40. godine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN Press, YORGOS MATTHAIOS/INTIME Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 18 / 18 AD

Ovo je njegov povratak u Grčku nakon šest godina, pošto je njegov posljednji nastup na grčkim terenima bio je 2020. godine, kada je završio svoj drugi mandat u Panatinaikosu.

Ne treba trošiti riječi o njegovoj karijeri. Kalates je najbolji igrač u istoriji Evrolige po asistencijama i po ukradenim loptama. U svojih 402 nastupa u elitnom evropskom takmičenju, prosječno je bilježio 8,5 poena, 5,6 asistencija, 3,6 skokova.

U karijeri je osim za Partizan i Panatinaikos, igrao za Monako, Barselonu, Fenerbahče i Lokomotivu, dok je u najjačoj ligi nastupao za Memfis Grizlise.