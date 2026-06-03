Jusuf Nurkić otkriva istinu o odnosu sa Nikolom Jokićem i demantuje spekulacije o sukobu. Saznajte više o njihovoj saradnji i poštovanju.

Izvor: X&O's CHAT/Youtube/Printscreen

Jusuf Nurkić bio je prvi centar Denvera dok mu Nikola Jokić nije "preoteo" ulogu startera i zbog toga u dijelu javnosti spekuliše da njih dvojica nisu u naročito dobrim odnosima. Čule su se priče da su posebno motivisani kada igraju jedan protiv drugoga, da je Nurkić i dalje ljut na Denver što nisu vjerovali u njega, ali to je daleko od istine.

U podkastu "X&O's" kod Edina Avdića čuli smo iz prve ruke - od Jusufa Nurkića - u kakvim je odnosima sa Jokićem i da kod njih nema nikakvih problema.

"Jokić i ja smo bili relativno kratko zajedno, ali u tom periodu smo na treninzima više igrali skupa nego jedan protiv drugog. Sportski je najbolje igrati protiv najboljih, ali između nas dvojice je bilo poštovanje i na ljudskoj i košarkaškoj osnovi. Sad ovo drugo, košarkaške karijere su drugačije", naglasio je Jusuf Nurkić koji još ne zna da li će narednu sezonu provesti opet u NBA ligi pošto se priča o odlasku u Evroligu.

Nurkić je inače od 2014. do 2017. godine igrao za Denver i vidio je tamo neke stvari koje mu se nisu dopale i čiji dio nije bio, a mnogo bolje se uklopio u Portlandu za koji je nastupao do 2023. godine.

Vidi opis Ovo je istina o odnosu Nurkića i Jokića: Bosanac stavio tačku na priče koje kruže 10 godina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Karta se u avionu i kocka se u velike pare. Ovi u Denveru su za gostovanje u avionu okrenuli do 200.000 dolara. Tačno vidiš kako se mijenjaju i kako ko gubi u avionu pa ode na spavanje. Džej Džej Hikson je kockao nenormalno, mene je znao pitati 'koji je danas datum' kao zanima ga, a hoće da zna kad će plata", nasmijao se Nurkić.

Nurkić je bio i u Finiksu, Šarlotu, dok je prethodnu sezonu proveo u Juti gdje je ostavio zaista dobar utisak prosječno bilježeći 10,9 skokova i 4,4 skokova po meču uz 4,8 asistencija.