Nikola Jokić ima nevjerovatnu individualnu statistiku, ali njegova timska statistika je još impresivnija.

Nikola Jokić je lider Denvera i to viđamo iz večeri u veče, ali najnovija statistika koju smo vidjeli na početku plej-ofa pokazuje koliko on zapravo znači ekipi. Ove sezone je uz Šeja Gildžusa Aleksandera apsolutno najbolji igrač lige i to govori ofanzivna efikasnost Nagetsa. Sa njim na terenu Denver na 100 posjeda postiže 125,8 poena u prosjeku, dok bez njega na terenu kada odmar Denver jedva dobaci 102,3 poena na 100 posjeda.