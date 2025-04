Nikola Jokić je bio jako bijesan zbog situacije na meču sa Los Anđeles Klipersima kada mu Sten Van Gandi nije dao loptu.

Izvor: x/printscreen

Vidjeli smo nevjerovatnu scenu na meču Denvera i Los Anđeles Klipersa pred kraj regularnog dijela igre. Džamal Marej je na 32 sekunde do kraja ukrao loptu Kavaju Lenardu, a ona je pala pravo u ruke Stenu Van Gandiju. Iskusni trener koji je prvi asistent u stručnom štabu Tajrona Lua uhvatio je loptu i nikome nije htio da je da, pa ni Nikoli Jokiću.

Srpski centar i trostruki MVP NBA lige bio je vidno iznerviran ovim potezom. Ušao je u sukob sa Van Gandijem i otimao se sa njim oko lopte, a poslije svega se oglasio i objasnio da on smatra da takve stvari ne bi trebalo da se dešavaju. Čak je imao komentar vezan za neke ranije instrukcije NBA lige.

"Izgleda da je to danas dio košarke, iako ne bi trebalo da se događa. NBA želi da učini da lopta ide brže, tako su nam rekli prije početka sezone. Rekli su mi da ponekada kada vezujem pertle i ovo i ono, da ja kradem nekoliko sekundi, i rekli su mi da to ne mogu više da radim. Izgleda da oni ipak mogu to da urade", rekao je vrlo iznervirani Jokić nakon meča.

Šta se na kraju desilo?

Jokic and Van Gundy fighting for the ball.



pic.twitter.com/vbwuADAA6a — Hoop Central (@TheHoopCentral)April 19, 2025

Nikola Jokić je uspio da iščupa loptu iz ruku Stena Van Gandija, a onda je asistirao za trojku Rasela Vestbruka. Nakon toga je Džejms Harden izjednačio i meč je otišao u produžetak. Novom asistecijom Jokić je riješio produžetak i sada njegov tim vodi sa 1:0 u ovoj plejof seriji.

(MONDO, N.L.)