Dugogodišnji prvi čovjek Evrolige Đordi Bertomeu pričao je o sadašnjem trenutku u evropskoj košarci i priznao da mu se ne sviđa gdje to ide.

Dugogodišnji prvi čovjek Evrolige Đordi Bertomeu nije optimista kada je u pitanju budućnost elitnog takmičenja na Starom kontinentu. Sada je na njegovom mjestu Dejan Bodiroga, a predsjednik Evrolige od 2000. do 2022. godine je istakao da je FIBA osjetila momenat u kome može da se ponovo izbori za prvenstvo u kontinentalnim takmičenjima.

"FIBA se uključila samo zato što sada, poslije 25 godina, ima priliku da ugasi Evroligu. Ne mora ništa da radi, samo da sačeka i posmatra. FIBA nije problem. Ne volim to da kažem, ali istina je. Evroliga je u posljednje tri godine imala dva izvršna direktora, nakon 22 godine sa samo jednim. I takođe je tačno da danas niko zapravo ne zna u kom pravcu liga ide. Svima je jasno da postoje unutrašnji sukobi među klubovima", rekao je Katalonac.

Znamo da se NBA sve više uključuje i želi da ima uticaja u evropskoj košarci, a za sada izgleda kao da će u narednim godinama Adam Silver uraditi nešto po tom pitanju. Imao je tokom svog dugog mandata na čelu Evrolige Bartomeu razgovore sa Dejvidom Sternom, a sada ističe da je slabost Evrolige znak da se i NBA uključi.

"NBA je osjetila krv u vodi i vidjela priliku da iskoristi situaciju. Slabost Evrolige i nedostatak vizije stvorili su uslove da neko sa strane preuzme inicijativu. Prije samo pet godina, takav scenario bio bi nezamisliv. Postoje i drugi rizici. Prvo nisam siguran da su svi današnji klubovi Evrolige interesantni NBA ligi. Balkan, Grčka, Turska i da li smo zaista spremni da izgubimo tu strast? Drugo prisustvo NBA u Evropi pretvorilo bi našu ligu u razvojni sistem za SAD. U Africi je NBA prisutan godinama, ali niko ne priča o tome. Pokret nije napredovao, ali Amerikanci sada kontrolišu sav talenat sa tog kontinenta. Ista stvar bi se dogodila i u Evropi. Evropski talenti već idu u NBA i mnogi se vraćaju. To što su MVP u SAD skoro uvijek Evropljani dovoljno govori o pravim interesima NBA. Oni žele kontrolu", ispričao je Bartomeu.

F4 u Dubaiju, kuda to vodi?

"Da budem jasan: nemam ništa protiv otvaranja prema Bliskom istoku, jer svi to rade i tamo je novac. Ali pogledajte šta rade drugi. U fudbalu se tamo igraju finala manjih takmičenja - kupova ili superkupova. Ne vode završnice liga tamo. Dovesti Fajnal for Evrolige u Persijski zaliv je izuzetno rizično. Možda je to dobro za biznis, ali prava vrijednost Fajnal fora nije u zaradi već u doživljaju. To je praznik. Navijači stvaraju jedinstvenu atmosferu. Čak i u SAD to cijene. Premjestiti najvažniji trenutak sezone daleko od naših navijača, naših klijenata, ozbiljan je rizik", završio je Bartomeu.

