Pojavili su se novi detalji u vezi sa otkazom za Majkla Melouna u Denveru.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver čeka plej-of serija sa Los Anđeles Klipersima, ekipa ima nekoliko dana za odmor prije nastavka treninga. Dok se sve to čeka, strasti se ne smiruju u vezi sa otkazom koji je dobio trener Majkl Meloun. I dalje je to jedna od glavnih tema u NBA ligi, pa su se tako pojavili i neki novi detalji.

Novinar Džejk Fišer otkrio je da je na to uticalo i to što je Meloun želio da trejduje jednog od najboljih igrača u ekipi - Kristijana Brauna. "Braun je još jedan u nizu igrača koji je morao da se 'iskopa' iz duboke klupe trenera. Meloun je čak i predlagao da on bude trejdovan prije roka za trejdove prošle godine", naveo je Fišer.

Braun je ove sezone jedan od kandidata za MIP nagradu, odnosno za igrača koji je najviše napredovao u odnosu na prošlu sezonu. Igra konstantno dobro i jedan je od nosilaca igre ove sezone, uz naravno Nikolu Jokića.

"Niko od njih nije zaslužio otkaz"

Posle teških odluka o otkazima za trenera Majkla Melouna i generalnog menadžera Kelvina Buta, pred novinare je sjeo sin gazde Denvera Džoš Krenke. On je zadužen za sve u Nagetsima i tako je sada pričao detaljnije o jednoj od odluka koja je iznenadila mnoge u NBA ligi.

"Hoću da se zahvalim Butu i Melounu. Bila je to teška odluka za nas iz mnogo razloga. Mi imamo veliko poštovanje za to šta su uradili za nas dok su ovdje bili, donijeli su nam titulu, pomogli da rastemo i da budem iskreno - nijedan od njih nije zaslužio otkaz i zato im se izvinjavam. Ja moram da budem bolji, da ranije vidim neke trendove koji se pojavljuju u našoj grupi igrača. Mi imamo talentovane igrače i donio sam odluku koja bi mogla da nam poboljša energiju pred plej-of. I već se vidjelo to u ove tri utakmice, ali moram da kažem da su nam oni dosta pomogli, da sezona nije još gotova", rekao je Krenke.