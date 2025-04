Nikola Jokić je 2016, posle prve NBA sezone napisao autorski tekst u kojem je objasnio kako je doživljavao košarku u Srbiji, zašto je obožavao trke konja i kako se osećao posle jedne godine u najjačoj ligi na svetu.

Nikola Jokić je u NBA ligu stigao 2015. i od tada je igrač Denvera. Iz godine u godinu pomera granice i to ne samo svoje... Postavlja nove košarkaške rekorde koji će bez sumnje zauvek ostati upamćeni. Ipak, po njegovom dolasku u najjaču ligu na svetu niko nije verovao da će momak koji je nekada nosio dres Mege sada biti glavna zvezda SAD.

U prvoj NBA sezoni koju je odigrao (2015/16) na terenu se našao 80 puta, prosečno je provodio nešto manje od 22 minuta na utakmici i uz sve to beležio je 10 poena, sedam skokova, 2,4 asistencije i jednu ukradenu loptu. Već tada bio je jasno da je reč o jednom od najboljih novajlija, a posebno je važno dodati da je u NBA stigao kao igrač ABA lige... Dakle, bez pređašnjeg iskustva u Evropi.

Jokić je po dolasku u SAD imao 20 godina, možda je svetla budućnost pred njim bila i na Starom kontinentu, ali on je izabrao Ameriku. Vreme će pokazati - nije pogrešio. Njegov talenat brzo je prepoznat, pa je tamošnja publika poželela da zna nešto više o momku koji obožava konje, koji je ponikao u mnogo manjem klubu od onih koji su im u tim trenucima bili poznati, a na kraju i o momku koji je košarku pre svega video kao zabavu, a tek onda kao profesiju.

Zbog toga je Nikola Jokić još te 2016. napisao autorski tekst u kojem je objasnio život u Srbiji, u Somboru posebno. Načinu na koji se doživljava košarka i načinu na koji je on vidi, pa ju je uporedio i sa konjičkim trkama.

Šta je Nikola Jokić napisao u svom autorskom tekstu?

"Ceo svet mi se vrteo oko konja", počeo je Nikola. "Oduvek sam voleo košarku, ali kada sam bio mali, čak i u tinejdžerskim godinama sa 13 ili 14, išao sam na konjske trke. Nisam čak trenirao toliko košarku. Išao sam u štale, kako bih radio u njima. To je bio moj život. Trkao sam se, ne profesionalno - već amaterski. Jednom sam čak bio i četvrti, bio je to lep hobi."

"Počeo sam redovno da treniram košarku tek godinu dana pre nego što ću napustiti rodni Sombor. Prelepo je tamo. Možete čak i da izguglate, nalazi se u severnoj Srbiji! Shvatio sam tada da bih jednoga dana mogao da živim od košarke. To može da mi bude posao, a i volim da je igram. Znao sam da mogu biti dobar košarkaš, ali nisam znao da mogu da budem NBA igrač. Mislio sam da mogu da igram makar u evropskim klubovima."

"Dok sam odrastao gledao sam nacionalne timove, jer kad si klinac u Srbiji cilj ti je reprezentacija. Nisam mnogo pratio NBA zbog vremenske razlike u odnosu na Srbiju. Kod nas mečevi počinju u tri, četiri ujutru... Kada je "YouTube" zaživeo imao sam petnaestak godina. Gledao sam Medžika Džonsona zbog njegovih pasova, Hakima zbog igre na polu-distanci, a Džordana... jer je Džordan."

"Kada sam bio mali gledao sam svoju braću koja su isto igrala košarku. Imam pomalo od svakoga: jedan je talentovan, a drugi jak. Ja sam pomalo od obojice", objasnio je tada Nikola. "Naš stan je bio vrlo mali. Imali smo dve sobe, kuhinju i kupatilo. A tu su živeli moja mama, tata, ja, dva brata i baka. Bila je to puna kuća. Često su dolazili i rođaci, koje mi u Srbiji takođe zovemo braća. Kuća je uvek bila puna ljudi, a mi smo se stalno zezali. Bili smo "luda deca", uvek smo pravili mnogo buke."

"Čak smo imali i mali koš u stanu, pa smo moja braća i ja stalno igrali. Komšije koje su živele ispod stalno su dolazile da se žale našim roditeljima kako smo glasni", napisao je. Potom je Nikola započeo priču o košarkaškim počecima: "Kada sam počeo da igram bio sam jako debeo, a nisam bio naročito visok. Igrao sam centra, a u isto vreme i plejmejkera. Driblao sam po čitavom terenu, bila je to samo zabava, znate? Ali, kada sam napunio 16 godina osetio sam da zaista mogu nešto. Tada sam iz Sombora otišao u veći grad - Novi Sad".

"U Srbiji kada igrate za tim i idete u školu - oni su odvojeni. Nije kao u SAD kada igraš za tvoju školu, koledž. Ali, svake godine u Srbiji postoji jedan školski turnir na kome sam ja igrao sa mojom školom iz Novog Sada i pobedio. Košarka u Evropi i u NBA su potpuno drugačije. Kada vidite rezultat u Evropi on je obično 50-58, a to znači da je bila dobra utakmica. A ovde često vidite da timovi daju 100, 120 poena... Kada u Evropi neko primi 80 poena to znači da je to loša odbrana."

"Navijači su "ludi", posebno Zvezdini i Partizanovi"

"Hteli smo samo da igramo dobro u odbrani. U napadu, imaš slobodu da nešto učiniš ako si slobodan. Svi mogu da šutiraju. Ako je i 20 sekundi do napada, a ti si otvoren - možeš da šutiraš. Trener je hteo da igramo dobro odbranu, a onda i da trčimo, trčimo, trčimo... Međutim, nismo bili dobri u odbrani. Bili smo talentovani, postizali mnogo poena, ali nismo znali da se branimo."

"Prošle godine bili smo u finalu nacionalnog Kupa sa Crvenom zvezdom. U Evropi, a naročito u Srbiji, navijači su "ludi", posebno Zvezdini i Partizanovi. Oni su najveći klubovi sa dugom istorijom. Kada oni igraju to zovemo "derbi". Igrao sam u Oklendu, San Antoniju, Oklahoma Sitiju, Juti... Jutini su recimo dobri. Ali u Evropi, tu ima više strasti. To što su navijači kluba je deo njihovog života."

"Protiv Zvezde čitava hala je bila protiv nas. U tunelu si i čujem samo bubnjeve koji te čine napetim. "Dum, dum, dum"... Bilo je neverovatno jer smo mi bili najmlađi tim. Nisu nas tako dobro poznavali. Svi su bili protiv nas, zviždali su nam, ali sam ja bio u fazonu: "Pa i ne znate nas. Kladim se da ne znate imena svih naših 12 košarkaša!" Zapravo, promašio sam šut za pobedu...."

"Svaki mladi košarkaš iz Evrope, što je kao tradicija, mora da odigra bar dve sezone u Evroligi i tek onda da razmišlja o NBA. Ja na početku nisam razmišljao o NBA. Ali, na kraju sezone pojavili su se kontakti sa Nagetsima. Pomislio sam da ja to mogu, jer sam mlad. Mogao bih da se razvijem kao NBA igrač, a ne evropski igrač."

"Spavao sam tu noć kad su me Nagetsi draftovali"

"Spavao sam tu noć kad su me Nagetsi draftovali. Brat je pripremio slavlje, šampanjac, zvao me je da mi kaže. Kada sam se javio uopšte ga nisam slušao, rekao sam mu da me ostavi da spavam. Prekinuo sam vezu i sutradan saznao šta se desilo. Nisam mislio da je to jako važno. Pomislio sam, dobro, draftovali su me, ostaću svakako u Evropi, nisam ni mislio da ću odmah u NBA."

"Kada je Barselona došla da me gleda odigrao sam jednu od svojih najgorih utakmica u karijeri. Dao sam možda 4 poena i to mi je bio znak da Evropa nije za mene. Na kraju sezone Denver me je pozvao i obavestio da me želi u timu. Odjednom, sve je drugačije. Sve."

"Svlačionice, treninzi, teretana, ljudi. Imamo bar deset trenera. Naš stil igre podrazumeva mnogo trčanja, a ako si visok i možeš da trčiš brzo, bićeš dobar u ovoj ligi. Najbolji deo je putovanje. Sa Megom smo busom putovali po deset sati, što nije dobro za visokog čoveka kao ja. Sada smo stalno u avionima. I igra je drugačija, skoro da imamo četvrtinu više nego u Evropi..."

"Kod mene se jedna stvar nije promenila - strast! Videli ste sigurno kako su me protivnici nekoliko puta uhvatili za nogu. Volim takav način igre, sa kontaktom, tako je i u Srbiji. Prošle godine sam postigao poene i dobio i slobodno bacanje, uz urlik, a moji saigrači su odmah skočili na protivnika jer me je gurnuo. To želim da i sada... Ne da se bijem, već da imam tu košarkašku strast na utakmici. Ne želim da mi to bude posao. Želim da zadržim tu osobinu."

"Bolje je od konjičkih trka...", zaključio je Nikola. Centar iz Sombora je od ovog autorskog teksta do sada postao šampion NBA lige i osvajač trostrukog MVP priznanja, a možda bi to mogao i po četvrti put. Njegova trka za najboljeg u sezoni još uvek nije gotova, on prosečno beleži tripl-dabl u utakmici - 29,3 poena, 12,8 skokova i 10,2 asistencije za 36,4 minuta na terenu.