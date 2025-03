Kuper Fleg je košarkaška koledž senzacija, koju mnogi željno očekuju u NBA ligi.

Izvor: MN Press

Američki vunderkind Kuper Fleg (18 godina, 206 centimetara) nova je košarkaška senzacija. Igra za prestižni koledž Djuk i mnogi NBA timovi nadaju mu se na ljeto, da sa njim dobiju veliki broj novih navijača i šansu da ostvare veliki rezultat.

Veliki je teret već sada na košarkašu rođenom u Njuportu u saveznoj državni Mejn, u braku bivše košarkašice Keli Fleg i bivšeg košarkaša Ralfa Flega. Od njega se ne očekuje samo da bude sjajan defanzivac kao na koledžu i siguran napadač u reketu koji je u stanju da ubaci i niz trojki. Od njega kao da žele da postane instant američka košarkaška zvijezda, kakve su sada uglavnom na zalasku karijere kada su u pitanju domaći NBA igrači, sa izuzetkom Entonija Edvardsa iz Minesote i Zajona Vilijamsona iz Nju Orleansa.

Za njega se zna još od ranog detinjstva, a cio svijet je čuo za njega kada je imao 15 godina, jer je 2022. predvodio svoj srednjoškolski tim Nokomis do titule državnog prvaka ubacivši 22 poena uz 16 skokova u finalu protiv Falmuta. A koliko je to veliki uspjeh pokazuje i konačan rezultat, 43:27 za njegov tim.

Košarkaški razvoj nastavio je na Floridi, gdje je počeo da igra na revijalnim utakmicama kompanija "Najki" i i "Mekdolands". Njegov talenat je do 2024. postao prepoznat na nacionalnom nivou i dobio je nagradu "Mr. Basketball USA" koju su prethodnih godina dobile i sadašnje zvijezde poput Kejda Kaningema, Majkla Portera Džuniora, Lonza Bola, Endrjua Viginsa... Kroz istoriju bili su to Lebron Džejms, Kevin Garnet, Džejson Kid, Kris Veber...

Iste godine je postao i prvak svijeta u uzrastu do 17 godina sa reprezentacijom Sjedinjenih Država u Španiji. U četvrtfinalu protiv Srbije (106:80) bio je i najbolji strijelac sa 18 poena i najbolji skakač sa 11 skokova, dok su za "orliće" igrali sada "A" reprezentativci Bogoljub Marković (12), Asim Đulović (10), najefikasniji su bili Lazar Gačić (14), Viktor Mikić, Ognjen Stanković (takođe po 12)...

Bilo je to Flegovo zlatno ljeto u kojem je počeo košarkaški uspon, a on i sada traje. Od oktobra 2023. znalo se da će u NBA ligu otići sa Djuka, za koji i sada igra. Dok se bliže 25. jun i NBA draft on dodaje gas, pa je u januaru odigrao nekoliko partija za pamćenje. Notr Dejmu ubacio je čak 42 poena uz šest skokova i sedam asistencija, protiv Bostona je ubacio 28 poena uz pet skokova, a u februaru je postao prvi košarkaš konferencije "Atlantik Koust" koji je ubacio više od 500 poena i 100 asistencija uz 30 blokada za više od 25 godina.

Svojom visinom i snagom, Kuper Fleg bi mogao da pokrije sve pozicije i teško ga je "ukalupiti" samo na poziciju krilnog centra. "Sports ilustrejted" ističe da je u stanju da kreira za sebe na distanci, kao i da je u defanzivi u stanju da čuva igrače na tri pozicije.

Koji tim će ga odabrati na draftu?

U ovom trenutku, djeluje da su Vašington Vizardsi, Šarlot Hornetsi i Juta Džez na vrhu liste timova koji bi mogli da dobiju pravo da prvi biraju na draftu zbog svojih katastrofalnih učinaka.

Vašington ima najlošiji skor u ligi, 11-49, Šarlot ima 14-46, a Juta ima učinak 15-46 i mnogi u tako poražavajućoj sezoni "džezera" vide upravo "tankovanje" za što bolju poziciju kada se bude biralo. Generalni menadžer Jute Deni Ejndž sigurno sanja da dovede najveću koledž senzaciju u Solt Lejk Siti, kao i mnogi drugi.