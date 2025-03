Bogdan Bogdanović ima novu ulogu u NBA ligi od odlaska u Kliperse.

Bogdan Bogdanović konačno je pokazao svima u Los Anđelesu zašto je došao. Imao je probleme sa šutom u prethodnom periodu, posebno za tri poena, a sada je odigrao najbolji meč u dresu Klipersa. U pobjedi protiv Detroita (123:115) ubacio je 23 poena, uz po 3 skoka i asistencije i uz nestvarnog Džejmsa Hardena (50, 5as, 4sk) je riješio meč.

Upravo je srpski reprezentativac dao dvije ključne trojke u poslednjoj dionici kada su Pistonsi prišli i priprijetili i tako "pogurao" svoj tim do uspjeha. I ne samo to, igrao je veoma dobro u odbrani, upisao i blokadu i ukradenu loptu i stavio svima do znanja šta sve umije i zna.

Ima Bogdan novu ulogu u novom timu. Mnogo više mu vjeruju i to se vidi. Nisu ga pritiskali i kada ga šut nije služio (4/11 za tri i 1/6 za tri na dva meča protiv Lejkersa). Uradili su baš suprotno dali su mu loptu u ruke i vjerovali i njegovim plejmejkerskim sposobnostima. Vratilo im se sve to višestruko protiv Detroita, pojedine stvari ne mogu da se vide u statistici.

"Bogi je sve komforniji"

Dok je igrao u Atlanti Bogdanović je ulazio sa klupe, dok je u momentima kada se meč rešavao bio jedna od rezervnih opcija. Lopta je bila manje-više isključivo u rukama Treja Janga. U Klipersima je situacija drugačija, znaju šta sve Srbin može sa loptom i kod njega je i kada je Harden na terenu. Naravno, jasno je da je Džejms glavni igrač tima, ali su u Los Anđelesu spremni da "otključaju" i tu verziju Bogdanovića.

Pokazuju to i riječi trenera Tajrona Lua. "Bogi je igrao dobro i u prošlom meču protiv Finiksa. Ima loptu u rukama, olakšava posao Hardenu, skida mu pritisak. Igra u 'pik en rolu', organizuje igru, dao je dvije važne trojke. Sve se komfornije osjeća na parketu, razumije naše napade, pozicije za šut i kao što sam rekao, bio je veoma dobar u poslednje dvije utakmice", jasan je Lu.

Klipersi su trenutno na osmoj poziciji na Zapadu sa skorom 33-29 i ukoliko ne uđu među šest najboljih moraće šansu da traže kroz plej-in turnir. Do kraja sezone ima još 20 utakmica, a Klipersi su spremni da pomognu Bogdanu da bude još bolji.